O que vai ser do PSDB no ES?

Vandinho Leite, deputado estadual e presidente do PSDB-ES Crédito: Mara Lima/Ales

Durante o Pedra Azul Summit 2023 , evento realizado pela Rede Gazeta que reúne lideranças empresariais do Espírito Santo, um integrante da plateia perguntou, durante palestra sobre o cenário político: "O PSDB tem salvação?".

A pergunta não surgiu do nada. O partido já viveu melhores momentos, no estado e no país. Antigos rivais do PT, no tempo em que a polarização política era mais civilizada, os tucanos perderam espaço para a extrema direita.

A sigla passou de 29 para 13 deputados federais entre as eleições de 2018 e 2022. E vive às voltas com disputas internas.

O último filiado à legenda que integrou a bancada do Espírito Santo na Câmara foi César Colnago, que deixou a Casa em 2015 e se desfiliou em março de 2022.

Na Assembleia Legislativa, o Partido da Social Democracia Brasileira tem duas cadeiras, ocupadas por Mazinho dos Anjos e Vandinho Leite.

Vandinho é o presidente estadual do PSDB. Ele prefere ver o copo meio cheio e traçou planos para as eleições de 2024.

"Nas questões municipais nós não tivemos perdas, muito pelo contrário. O partido está crescendo. Vamos disputar a Prefeitura de Vitória, com Luiz Paulo Vellozo Lucas, vamos disputar em mais de 20 municípios (no Espírito Santo)", afirmou Vandinho à coluna, ainda em dezembro de 2023.

Luiz Paulo foi prefeito da cidade de 1997 a 2004. Agora, 20 anos depois, ele preside o partido no município e é a aposta da sigla para voltar ao poder na Capital.

O martelo não foi batido oficialmente, mas Vandinho trata o ex-prefeito como pré-candidato.

"É claro que é uma definição dele, mas se depender de mim e da Executiva estadual, tem o nosso apoio", afirmou o deputado.

Vandinho espera que o governador Renato Casagrande (PSB) endosse a candidatura do PSDB em Vitória, embora o socialista tenha outros aliados na disputa, como o correligionário Tyago Hoffmann e o petista João Coser.

O tucano quer apoio em municípios-chave para o partido.

"Obviamente, a gente vai cobrar contrapartida nesse apoio municipal. O governo precisa dar contrapartida ao PSDB se pensa em discutir, no futuro, uma possível aliança, afinal 2026 passa por 2024", ressaltou o presidente estadual do PSDB.

"Para que a gente possa chegar em condições de fazer aliança em 2026, obviamente, o governo precisa fazer as contrapartidas necessárias em 2024" Vandinho Leite - Presidente estadual do PSDB, em dezembro

Em 2026, Casagrande, que já não pode disputar a reeleição, vai tentar emplacar um sucessor.

Ricardo Ferraço é um dos possíveis candidatos ao Palácio Anchieta. Ou seja, se ele tivesse permanecido no PSDB, o partido teria uma provável candidatura ao governo estadual.

A ida de Ferraço para o MDB, sigla que ele preside no estado, passou por costuras envolvendo Casagrande e aliados.

Embora os tucanos não admitam publicamente, esse movimento enfraqueceu o partido e fortaleceu o governador, que garantiu um aliado de primeira hora na liderança dos emedebistas.

O PSDB elegeu, em 2020, prefeitos em quatro capitais brasileiras. Hoje, apenas uma, Palmas (TO), permanece com o partido.

A legenda estuda lançar nomes em Campo Grande, Vitória, Recife, Aracaju, Manaus, Teresina, Curitiba e Porto Alegre.

"Nós estamos entregando a responsabilidade aos cuidados dos presidentes estaduais e dos líderes. E vamos supervisionar e procurar colaborar com todos", afirmou o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ao jornal O Globo.

Mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ex-presidente e atual vice-presidente nacional do partido, prevê que a sigla vai ter um desempenho pior este ano, na comparação com 2020.

Para Leite, a derrota do PSDB na eleição para o governo de São Paulo, em 2022, é a culpada. “Perder em São Paulo acaba fazendo com que prefeitos eventualmente migrem para partidos que estão na composição do governo lá em São Paulo. Mas eu tenho certeza que o partido vai ter a capacidade de posicionar as prefeituras relevantes. Eleger um número expressivo que mantenha uma posição relevante do PSDB no cenário nacional”, disse o governador em novembro de 2023, logo após a eleição de Marconi Perillo para comandar o partido.

Rodrigo Garcia foi o candidato do PSDB ao governo paulista em 2022. Ficou em terceiro lugar na corrida.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Perillo, por sua vez, credita o enfraquecimento do PSDB ao fato de o partido não ter participado, diretamente, da disputa pela Presidência da República naquele ano. Os tucanos apoiaram Simone Tebet (MDB), indicaram a vice dela, Mara Gabrilli.

"Erramos por não termos lançado candidato à Presidência da República ano passado. Foi um erro grosseiro. Eu me coloquei à época contra essa ideia de apoiar outras candidaturas, [mas] fui voto vencido”, disse o presidente nacional do partido