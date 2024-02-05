O que vai ser do PSDB no ES?

Vandinho Leite, deputado estadual e presidente do PSDB-ESCrédito: Mara Lima/Ales
Durante o Pedra Azul Summit 2023, evento realizado pela Rede Gazeta que reúne lideranças empresariais do Espírito Santo, um integrante da plateia perguntou, durante palestra sobre o cenário político: "O PSDB tem salvação?".
A pergunta não surgiu do nada. O partido já viveu melhores momentos, no estado e no país. Antigos rivais do PT, no tempo em que a polarização política era mais civilizada, os tucanos perderam espaço para a extrema direita.
A sigla passou de 29 para 13 deputados federais entre as eleições de 2018 e 2022. E vive às voltas com disputas internas.
O último filiado à legenda que integrou a bancada do Espírito Santo na Câmara foi César Colnago, que deixou a Casa em 2015 e se desfiliou em março de 2022.
Na Assembleia Legislativa, o Partido da Social Democracia Brasileira tem duas cadeiras, ocupadas por Mazinho dos Anjos e Vandinho Leite.
Vandinho é o presidente estadual do PSDB. Ele prefere ver o copo meio cheio e traçou planos para as eleições de 2024.
"Nas questões municipais nós não tivemos perdas, muito pelo contrário. O partido está crescendo. Vamos disputar a Prefeitura de Vitória, com Luiz Paulo Vellozo Lucas, vamos disputar em mais de 20 municípios (no Espírito Santo)", afirmou Vandinho à coluna, ainda em dezembro de 2023.
Luiz Paulo foi prefeito da cidade de 1997 a 2004. Agora, 20 anos depois, ele preside o partido no município e é a aposta da sigla para voltar ao poder na Capital.
O martelo não foi batido oficialmente, mas Vandinho trata o ex-prefeito como pré-candidato.
"É claro que é uma definição dele, mas se depender de mim e da Executiva estadual, tem o nosso apoio", afirmou o deputado.
Vandinho espera que o governador Renato Casagrande (PSB) endosse a candidatura do PSDB em Vitória, embora o socialista tenha outros aliados na disputa, como o correligionário Tyago Hoffmann e o petista João Coser.
O tucano quer apoio em municípios-chave para o partido.
"Obviamente, a gente vai cobrar contrapartida nesse apoio municipal. O governo precisa dar contrapartida ao PSDB se pensa em discutir, no futuro, uma possível aliança, afinal 2026 passa por 2024", ressaltou o presidente estadual do PSDB.
"Para que a gente possa chegar em condições de fazer aliança em 2026, obviamente, o governo precisa fazer as contrapartidas necessárias em 2024"
Vandinho Leite - Presidente estadual do PSDB, em dezembro
Em 2026, Casagrande, que já não pode disputar a reeleição, vai tentar emplacar um sucessor.
Ricardo Ferraço é um dos possíveis candidatos ao Palácio Anchieta. Ou seja, se ele tivesse permanecido no PSDB, o partido teria uma provável candidatura ao governo estadual.
A ida de Ferraço para o MDB, sigla que ele preside no estado, passou por costuras envolvendo Casagrande e aliados.
Embora os tucanos não admitam publicamente, esse movimento enfraqueceu o partido e fortaleceu o governador, que garantiu um aliado de primeira hora na liderança dos emedebistas.
O PSDB elegeu, em 2020, prefeitos em quatro capitais brasileiras. Hoje, apenas uma, Palmas (TO), permanece com o partido.
A legenda estuda lançar nomes em Campo Grande, Vitória, Recife, Aracaju, Manaus, Teresina, Curitiba e Porto Alegre.
"Nós estamos entregando a responsabilidade aos cuidados dos presidentes estaduais e dos líderes. E vamos supervisionar e procurar colaborar com todos", afirmou o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ao jornal O Globo.
Mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ex-presidente e atual vice-presidente nacional do partido, prevê que a sigla vai ter um desempenho pior este ano, na comparação com 2020.
Para Leite, a derrota do PSDB na eleição para o governo de São Paulo, em 2022, é a culpada. “Perder em São Paulo acaba fazendo com que prefeitos eventualmente migrem para partidos que estão na composição do governo lá em São Paulo. Mas eu tenho certeza que o partido vai ter a capacidade de posicionar as prefeituras relevantes. Eleger um número expressivo que mantenha uma posição relevante do PSDB no cenário nacional”, disse o governador em novembro de 2023, logo após a eleição de Marconi Perillo para comandar o partido.
Rodrigo Garcia foi o candidato do PSDB ao governo paulista em 2022. Ficou em terceiro lugar na corrida.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Perillo, por sua vez, credita o enfraquecimento do PSDB ao fato de o partido não ter participado, diretamente, da disputa pela Presidência da República naquele ano. Os tucanos apoiaram Simone Tebet (MDB), indicaram a vice dela, Mara Gabrilli.
"Erramos por não termos lançado candidato à Presidência da República ano passado. Foi um erro grosseiro. Eu me coloquei à época contra essa ideia de apoiar outras candidaturas, [mas] fui voto vencido”, disse o presidente nacional do partido.
Em 2026, o PSDB pretende lançar Eduardo Leite para concorrer ao Palácio do Planalto.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.