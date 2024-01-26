A data em que Vidigal deve dizer se vai ou não tentar a reeleição na Serra

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), em entrevista à Rádio CBN Vitória, em dezembro de 2023 Crédito: Ricardo Medeiros

A ideia, conforme a coluna apurou na época, era fazer o anúncio durante a convenção do PDT da Serra. No evento, vai ser eleito o novo diretório municipal da sigla.

De acordo com a assessoria de Vidigal, a convenção vai ser realizada no próximo dia 24 de fevereiro e "ficou definido que esse será um dos temas abordados".

Tudo indica, entretanto, que a promessa não vai ser cumprida. Atualmente, dez entre dez atores políticos da Serra apostam que o pedetista vai, sim, tentar a reeleição. E a coluna também aposta.

SINAIS, FORTES SINAIS

Na própria entrevista à CBN, em dezembro, Vidigal deu sinais. "A gestão da Serra não foi feita para amadores", cravou, na ocasião.

É que, além do pedetista e do ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), um relativamente novo personagem movimenta-se na cidade. Trata-se do deputado estadual Pablo Muribeca, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos.

Muribeca acumula rusgas e embates públicos com Vidigal, faz barulho nas redes sociais e é visto como "ameaça" por políticos tradicionais.