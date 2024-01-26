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A data em que Vidigal deve dizer se vai ou não tentar a reeleição na Serra

Prefeito, que está no 4° mandato (não consecutivo) no cargo, havia dito que revelaria o próprio destino em janeiro. A coluna traz uma informação e uma aposta

Públicado em 

26 jan 2024 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sérgio Vidigal, prefeito da Serra
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), em entrevista à Rádio CBN Vitória, em dezembro de 2023 Crédito: Ricardo Medeiros
No dia 20 de dezembro do ano passado, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), afirmou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que, na primeira quinzena de janeiro, revelaria se vai ou não tentar a reeleição. Esse período já ficou para trás e, até agora, nada.
A ideia, conforme a coluna apurou na época, era fazer o anúncio durante a convenção do PDT da Serra. No evento, vai ser eleito o novo diretório municipal da sigla.
De acordo com a assessoria de Vidigal, a convenção vai ser realizada no próximo dia 24 de fevereiro e "ficou definido que esse será um dos temas abordados".
Logo após ser eleito para o quarto mandato como prefeito, em novembro de 2020, Vidigal reafirmou que "encerraria um ciclo", ou seja, não disputaria o cargo mais uma vez.
Tudo indica, entretanto, que a promessa não vai ser cumprida. Atualmente, dez entre dez atores políticos da Serra apostam que o pedetista vai, sim, tentar a reeleição. E a coluna também aposta.
SINAIS, FORTES SINAIS
Na própria entrevista à CBN, em dezembro, Vidigal deu sinais. "A gestão da Serra não foi feita para amadores", cravou, na ocasião.
É que, além do pedetista e do ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), um relativamente novo personagem movimenta-se na cidade. Trata-se do deputado estadual Pablo Muribeca, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos.
Muribeca acumula rusgas e embates públicos com Vidigal, faz barulho nas redes sociais e é visto como "ameaça" por políticos tradicionais.
Ameaça não apenas eleitoral, mas ao "legado" dos veteranos e à evolução que o município teve nos últimos 20 anos, apesar de alguns problemas persistirem.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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