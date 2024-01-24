Suspeito de extorsão, político do ES movimentou R$ 5 milhões em imóveis

Bens declarados por Thiago Oliveira do Nascimento à Justiça Eleitoral em 2022 Crédito: Reprodução

Thiago Oliveira do Nascimento foi candidato a deputado estadual, em 2022, pela Rede, partido que está federado com o PSOL. Já em outubro de 2023, filiou-se ao PL e passou a ser considerado um possível candidato a prefeito de Vila Velha. A diversidade política de Nascimento, que é veterinário, também se estende à evolução patrimonial, o que levantou suspeitas do Ministério Público Estadual (MPES).

O mandado de prisão temporária (por cinco dias, prorrogáveis) foi expedido pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em 2022, quando disputou com o nome de urna "Thiago Oliveira", o veterinário declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 9,5 milhões em bens, como um carro de R$ 350 mil, um apartamento duplex de R$ 1,6 milhão e R$ 2,4 milhões em rendimentos de aplicações financeiras.

Para a campanha daquele ano, segundo o site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu R$ 350 mil em recursos, sendo R$ 120 mil do próprio bolso.

O Gaeco apurou que Nascimento movimentou R$ 5 milhões em imóveis entre o fim de 2021 e julho de 2023. Foram feitas compras e vendas de apartamentos, vagas de garagem, uma sala comercial e um terreno.

Também chamou a atenção dos investigadores o “vultoso aumento” no capital social da clínica veterinária comandada pelo suspeito, localizada na Praia da Costa, que passou de R$ 30 mil em 2019 para R$ 1,5 milhão em 2023.

“Todos esses fatos demonstram, portanto, a possível utilização de parte dos aportes de investimentos feitos com os pagamentos oriundos da extorsão em face da vítima”, diz o MPES, em documento sigiloso ao qual a coluna teve acesso.

Thiago Oliveira do Nascimento não foi julgado e tampouco condenado por nenhum desses crimes, apontados na operação Criptovet, e tem direito a defesa. A coluna não conseguiu contato com os advogados dele.

O PL, em comunicado enviado à imprensa, afirmou que o filiado não foi declarado oficialmente pré-candidato da sigla à Prefeitura de Vila Velha e que o partido “repudia qualquer conduta que não esteja alinhada com valores morais sólidos”.

O MILIONÁRIO INDIANO

De acordo com a investigação do Gaeco, um empresário indiano, milionário e casado, teve um caso extraconjugal com uma brasileira durante seis anos.

Thiago Oliveira do Nascimento, ainda segundo o MPES, obteve fotos e mensagens trocadas entre o casal e passou a extorquir dinheiro do empresário, ameaçando publicar o material e revelar o caso para a família do magnata, amigos, e até para a imprensa internacional.

“Devido à posição proeminente como grande empresário e investidor, além de ser marido e pai de família com raízes na cultura indiana, as ameaças dirigidas ao empresário incluíam a divulgação de informações comprometedoras e fotografias sensíveis para seus colegas de trabalho, autoridades governamentais francesas ou africanas e membros de sua família na Índia”, escreveram os investigadores no documento obtido pela coluna.

Thiago Oliveira do Nascimento (de jaqueta preta) ao lado do senador e presidente do PL no Espírito Santo, Magno Malta Crédito: Reprodução/Instagram

As ameaças e pedidos de dinheiro começaram em 2021. Em outubro daquele ano, Thiago Nascimento exigiu, de acordo com o Gaeco, firmar um acordo com o empresário, um tipo de “contrato”, em que a vítima pagaria US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,6 milhões, à época) para que as provas do caso extraconjugal fossem destruídas.

O suposto contrato, aliás, foi assinado pelo veterinário usando a certificação digital do governo federal brasileiro, o Gov.br.

O indiano, cabe frisar, jamais poderia saber se as provas foram mesmo destruídas, afinal, eram arquivos digitais, que podem ser facilmente copiados.

Como os pedidos de dinheiro não cessaram, ele decidiu denunciar ser vítima de chantagem.

O Gaeco identificou que, entre 2021 e 2023, ao menos 19 transações foram realizadas entre o indiano e o veterinário, no total de US$ 1,8 milhão (o equivalente a quase R$ 9 milhões na cotação atual). Os investigadores encontraram, no celular do empresário estrangeiro, mensagens trocadas entre os dois em que havia o envio de comprovantes de pagamentos, feitos via criptomoedas.

Como os endereços de transferências via blockchain (tecnologia usada nas criptomoedas) são públicos, os investigadores fizeram consultas ao sistema e descobriram que o valor enviado pode ser maior.

Ainda de acordo com o Ministério Público, as ameaças e chantagens persistiram pelo menos até agosto de 2023. O Gaeco apontou ainda que, apesar de Thiago Nascimento ter adotado, inicialmente, perfis falsos em redes sociais para se comunicar com o empresário indiano, com o passar do tempo, ele passou a utilizar o próprio telefone celular e o e-mail pessoal.

Em 6 de dezembro de 2023, os promotores pediram à Justiça Estadual a quebra do sigilo telefônico, de dados do celular, de contas de e-mail do veterinário, além de arquivos armazenados na nuvem e metadados de 11 números de WhatsApp.