Pré-candidato do PL no ES é preso acusado de chantagear milionário indiano

O Partido Liberal de Vila Velha emitiu uma declaração oficial em resposta à prisão do filiado Thiago Oliveira do Nascimento, ocorrida hoje, 23/01/24. Esclarecemos que tomamos conhecimento do ocorrido pela imprensa e, neste momento, reforçamos que o partido não pode ser responsabilizado pelos atos individuais de seus afiliados. Diante da investigação em curso, destacamos que o partido repudia firmemente qualquer conduta que não esteja alinhada com valores morais sólidos.

Salientamos que, em nenhum momento, o senador Magno Malta, presidente do PL-ES, ou qualquer representante oficial do partido, declarou Thiago Oliveira como pré-candidato. Portanto, não podemos nos responsabilizar por especulações políticas envolvendo o seu nome.

Reiteramos o compromisso do partido com a verdade e com o trabalho sério em prol do município de Vila Velha. Estamos comprometidos em manter a integridade e a transparência em todas as nossas ações, reafirmando o nosso papel na construção de uma sociedade justa e ética.

Carlos Salvador - Presidente do PL de Vila Velha