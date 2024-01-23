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Ação do Gaeco

Pré-candidato do PL no ES é preso acusado de chantagear milionário indiano

De acordo com o MPES, Thiago Oliveira do Nascimento chegou a receber US$ 1,8 milhão, via criptomoedas, por meio de extorsão

Públicado em 

23 jan 2024 às 20:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi preso em uma ação do Gaeco
O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento, em imagem de arquivo. Ele foi preso nesta terça-feira (23) Crédito: Reprodução/Instagram
Empresário e possível candidato do PL à Prefeitura de Vila Velha em 2024, o veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi preso nesta terça-feira (23) em uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).
Ele é alvo de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) pelos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. É a operação CriptoVet.
O mandado de prisão temporária (por cinco dias, prorrogáveis) foi expedido pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.
De acordo com um documento sigiloso ao qual à coluna teve acesso, o MPES acusa Thiago Nascimento de utilizar "métodos degradantes" para extorquir dinheiro de um empresário indiano que gerencia um fundo bilionário.
Os investigadores identificaram ao menos 19 transações, que somam US$ 1,8 milhão (o equivalente a R$ 8,9 milhões, pela cotação atual) entre agosto de 2021 e agosto de 2023. Os pagamentos ocorreram via criptomoeda, principalmente, a Ethereum.
Isso em troca de uma chantagem que, ainda de acordo com o Ministério Público, o político do PL fazia com o empresário. Ele ameaçava tornar público, por meio da imprensa internacional, um caso extraconjugal que o milionário teve com uma brasileira.
Indícios do crime estão registrados em mensagens enviadas pelo celular do próprio suspeito.
Há até um contrato assinado eletronicamente pelo acusado e pela vítima. 
O empresário, após receber novos pedidos de dinheiro, resolveu denunciar Thiago Oliveira do Nascimento.
A evolução patrimonial do veterinário chamou a atenção dos investigadores.
Nesta terça, após a prisão, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) para fazer exame de corpo de delito e depois seria encaminhado a uma unidade prisional.
QUEM É ELE?
Em 2022, Nascimento foi candidato a deputado estadual pela Rede, partido que forma uma federação com o PSOL,  com o nome de urna "Thiago Oliveira". Recebeu 7.193 votos e não foi eleito.
Em outubro de 2023, filiou-se ao PL. Nos bastidores da política de Vila Velha, é considerado pré-candidato a prefeito do partido à prefeitura da cidade.
Thiago Oliveira do Nascimento é dono de uma clínica veterinária localizada na Praia da Costa e sócio de um estúdio de podcasts.
Thiago Oliveira do Nascimento em registro no DivulgaCand 2022
Thiago Oliveira do Nascimento em registro no DivulgaCand 2022 Crédito: Reprodução
Nas redes sociais, apresenta-se como "político de direita" e associa sua imagem ao senador Magno Malta (PL) e ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).
Antes de migrar para o PL, era próximo ao ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (PP), que também já foi filiado à Rede.
A coluna não conseguiu contato com a defesa do veterinário.
O presidente do PL de Vila Velha, Carlos Salvador,  não atendeu a coluna para dizer se o partido terá mesmo candidato próprio à prefeitura e se o martelo já havia sido batido sobre lançar Thiago Nascimento na corrida.
Nos bastidores, a informação é de que Nascimento tem proximidade com Salvador e com Magno, presidente estadual da legenda, e seria o nome preferido dos dois em detrimento da possível candidatura do vereador Devacir Rabello (PL). Isso, é claro, antes da prisão desta terça.
O QUE DIZ O PL
Após a publicação desta coluna, o PL enviou uma nota à imprensa, assinada por Carlos Salvador.  "O partido repudia firmemente qualquer conduta que não esteja alinhada com valores morais sólidos", diz o texto.
"Em nenhum momento, o senador Magno Malta, presidente do PL-ES, ou qualquer representante oficial do partido, declarou Thiago Oliveira como pré-candidato. Portanto, não podemos nos responsabilizar por especulações políticas envolvendo o seu nome", ressaltou o partido.

Veja a nota do PL, na íntegra:

O Partido Liberal de Vila Velha emitiu uma declaração oficial em resposta à prisão do filiado Thiago Oliveira do Nascimento, ocorrida hoje, 23/01/24. Esclarecemos que tomamos conhecimento do ocorrido pela imprensa e, neste momento, reforçamos que o partido não pode ser responsabilizado pelos atos individuais de seus afiliados. Diante da investigação em curso, destacamos que o partido repudia firmemente qualquer conduta que não esteja alinhada com valores morais sólidos. 

Salientamos que, em nenhum momento, o senador Magno Malta, presidente do PL-ES, ou qualquer representante oficial do partido, declarou Thiago Oliveira como pré-candidato. Portanto, não podemos nos responsabilizar por especulações políticas envolvendo o seu nome. 

Reiteramos o compromisso do partido com a verdade e com o trabalho sério em prol do município de Vila Velha. Estamos comprometidos em manter a integridade e a transparência em todas as nossas ações, reafirmando o nosso papel na construção de uma sociedade justa e ética. 

Carlos Salvador - Presidente do PL de Vila Velha

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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