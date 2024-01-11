O deputado federal do ES que não discursou nem uma vez em 2023

A atuação parlamentar de um deputado federal vai além de discursos e pronunciamentos em plenário. Está centrada no diálogo permanente com os colegas de partido em torno de decisões sobre votações, com a bancada do estado para definir e destinar recursos, com os municípios para atender as demandas trazidas pelos prefeitos, vereadores e entidades.

Além disso, o deputado Amaro Neto preside a Comissão de Comunicação da Câmara, onde participa ativamente de todos os debates, assim como manifesta suas opiniões e posicionamentos.

Ao longo de 2023, com a realização de 61 reuniões, concentramos nossos esforços na defesa e modernização do setor de comunicações. Apreciamos 240 proposições, das quais 17 projetos de lei aprovados, quatro rejeitados e 219 renovações de funcionamento para a radiodifusão (TVR’s).