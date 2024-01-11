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Câmara dos Deputados

O deputado federal do ES que não discursou nem uma vez em 2023

Levantamento diz respeito às sessões realizadas no plenário. Amaro Neto (Republicanos) esteve presente em todas, mas em silêncio

Públicado em 

11 jan 2024 às 02:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Amaro Neto (Republicanos) na Comissão de Comunicação
Deputado federal Amaro Neto (Republicanos) na Comissão de Comunicação Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Em 2023, a Câmara dos Deputados realizou 115 sessões plenárias, das quais participam todos os 513 parlamentares. Nessas ocasiões, os deputados devem debater e votar projetos, o que resulta, muitas vezes, em discursos para justificar os posicionamentos. Também há o momento dedicado aos oradores inscritos, quando surgem os mais variados assuntos. 
Dos dez deputados federais do Espírito Santo na Casa, contudo, um não discursou nem uma vez em plenário durante todo o ano de 2023: Amaro Neto (Republicanos).
Os dados são do site da própria Câmara dos Deputados.
O curioso é que Amaro, ao lado de Helder Salomão (PT), foi o mais assíduo às sessões. Compareceu a todas, mas sem se pronunciar. Para se ter uma ideia, Helder foi o que mais discursou em 2023: 214 vezes.
Outra coisa que chama a atenção é que o deputado do Republicanos preside a Comissão de Comunicação da Câmara.
O site da Casa registra que Amaro participou de 302 votações nominais em plenário durante o ano passado. À coluna, Amaro já afirmou que vota, via de regra, seguindo a orientação do partido.
O Republicanos, desde setembro, tem um ministério no governo Lula (PT) — Silvio Costa Filho comanda a pasta de Portos e Aeroportos —, mas apenas parte dos deputados da legenda integra a base de apoio ao petista. Amaro se diz independente.
O parlamentar foi autor de 192 propostas legislativas, protocoladas em 2023, e relator de outras 24. 
"A atuação parlamentar de um deputado federal vai além de discursos e pronunciamentos em plenário"
Amaro Neto (Republicanos) - Em nota enviada à coluna
É verdade que a atuação parlamentar vai além de fazer discursos em plenário, como frisou o texto da nota enviada pela assessoria de imprensa de Amaro Neto à coluna nesta quarta-feira (10).
Mas o parlamento não tem esse nome à toa. A palavra vem do francês "parlement", que, por sua vez, é uma derivação da palavra "parler", "Parlar",  falar.
Não se pode analisar a qualidade de um mandato apenas pelo número de discursos. A total ausência de pronunciamentos, entretanto, soa, no mínimo, estranho.
Na quarta-feira, a coluna já ponderou que somente números não são suficientes para dar a exata medida da atuação de um deputado, até porque eles podem ser "maquiados". Gaguim (União Brasil-TO), por exemplo, registrou presença em reuniões de várias comissões da Câmara, um recorde, mas não participou, efetivamente, de nenhuma delas.
Um deputado campeão em quantidade de discursos também não quer dizer muita coisa, só que ele falou bastante, mas falou o quê?
O critério é mais subjetivo que objetivo. Tenha isso em mente ao conferir a tabela abaixo:

Veja a nota do deputado Amaro Neto, na íntegra:

A atuação parlamentar de um deputado federal vai além de discursos e pronunciamentos em plenário. Está centrada no diálogo permanente com os colegas de partido em torno de decisões sobre votações, com a bancada do estado para definir e destinar recursos, com os municípios para atender as demandas trazidas pelos prefeitos, vereadores e entidades. 

 Além disso, o deputado Amaro Neto preside a Comissão de Comunicação da Câmara, onde participa ativamente de todos os debates, assim como manifesta suas opiniões e posicionamentos. 

 Ao longo de 2023, com a realização de 61 reuniões, concentramos nossos esforços na defesa e modernização do setor de comunicações. Apreciamos 240 proposições, das quais 17 projetos de lei aprovados, quatro rejeitados e 219 renovações de funcionamento para a radiodifusão (TVR’s).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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