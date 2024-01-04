Os prefeitos da Grande Vitória que vão tentar a reeleição

Lorenzo Pazolini, Arnaldinho Borgo, Sérgio Vidigal, Euclério Sampaio e Wanderson Bueno Crédito: Editoria de Arte de A Gazeta

Em outubro deste ano, os eleitores vão às urnas em todo o país para escolher prefeitos e vereadores. Nas principais cidades da Grande Vitória, os atuais chefes do Executivo podem tentar a reeleição. Alguns deles já afirmaram, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que vão se lançar na disputa. Outros, mantêm suspense. Mas a coluna aposta que todos vão, sim, atrás da recondução ao cargo.

Estamos falando de Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha; Euclério Sampaio (MDB), de Cariacica; Lorenzo Pazolini (Republicanos), de Vitória, Sérgio Vidigal (PDT), da Serra, e Wanderson Bueno (Podemos), de Viana.

Desses, apenas Vidigal é veterano na função. Ele está no quarto mandato à frente da Prefeitura da Serra, mas não de forma consecutiva. Assim, tem o direito de entrar no páreo este ano, de novo.

Os sinais que o prefeito emite permitem quase adivinhar o futuro. Em entrevista à CBN no último dia 20, ele fez questão de frisar que "a gestão da Serra não foi feita para amadores", ou seja, prefere garantir à população a opção de votar em um político experiente. E quem é mais experiente em administrar a Serra que o próprio Vidigal?

O pedetista conta com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB). Recentemente, até provocou uma mudança no primeiro escalão do governo estadual apenas para ter mais perto de si o presidente estadual do PDT, Weverson Meireles.

Outro que não revela, por enquanto, se vai ou não tentar a reeleição é Arnaldinho Borgo. Ex-vereador, ele comanda a Prefeitura de Vila Velha pela primeira vez e praticamente não enfrenta oposição, em se tratando de partidos políticos e vereadores locais.

Além disso, também tem o apoio de Casagrande. Com duas máquinas públicas a seu favor, a municipal e a estadual, Arnaldinho tem a estrada pavimentada para concorrer em outubro.

Além disso, o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, já elencou como prioridades do partido reeleger os prefeitos de Vila Velha e Viana.

O grupo de Gilson Daniel, do qual o prefeito faz parte, dominou a política de Viana nos últimos anos.

A situação do emedebista é parecida com a de Arnaldinho, politicamente falando. Euclério também não enfrenta uma oposição de peso, tem amplo apoio, unanimidade, na Câmara Municipal. E tem Renato Casagrande como um dos principais aliados.

Graças a obras realizadas integral ou parcialmente pelo governo estadual, os prefeitos de Vila Velha e Cariacica fizeram entregas em ritmo festivo em 2023, o que veio a calhar em ano pré-eleitoral.

A única pedra no sapato de Euclério é o PT. Em 2020, ele enfrentou a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares no segundo turno. O Partido dos Trabalhadores ensaia lançar alguém para concorrer contra o atual prefeito também em 2024.

Já o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, publicamente, não quer nem ouvir falar em reeleição. Questionado durante entrevista à Rádio CBN Vitória, respondeu apenas que "prefere trabalhar". Nos bastidores, contudo, a candidatura dele é dada como certa.

E ainda ensaiou uma aproximação institucional com Casagrande. Os dois ainda são bem distantes, mas Pazolini não se porta mais como um opositor declarado ao Palácio Anchieta.

De qualquer forma, a máquina estadual vai trabalhar contra a reeleição do prefeito de Vitória.