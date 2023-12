Prefeito de Vila Velha sobre auxílio-alimentação de vereadores: "Não me cabe opinar"

"Não cabe ao prefeito, ou à prefeitura, opinar na Câmara Municipal de Vila Velha. Cabe ao prefeito dialogar e debater projetos de lei que mudem e melhorem a vida das pessoas. A Câmara faz a gestão independente do seu orçamento e do seu financeiro, sem a prefeitura dar nenhum pitaco", afirmou.

Se o auxílio houvesse sido instituído por meio de resolução, por exemplo, realmente, Arnaldinho não teria nada a fazer, porque o processo legislativo, nesse caso, não prevê o envio do projeto para o prefeito opinar. Mas, no caso de propostas de lei, o texto sempre vai para a mesa do chefe do Executivo.