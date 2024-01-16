Os altos e baixos do governo Casagrande em 2023

"O melhor foi termos começado o governo com velocidade, com R$ 5 bilhões em investimentos (governo e Cesan), com o menor percentual de desemprego da história, com um governo organizado e equilibrado", respondeu.
"O pior é ainda ter a influência da polarização política em tudo. Por mais acertada que seja uma medida tomada pelo governo, se a pessoa não tem identidade com o governo, por alguma razão, ela vai arrumar um jeito de fazer uma crítica. Enfrentar essa intolerância de parte da sociedade é uma das coisas mais desafiadoras", complementou Casagrande.
A coluna, porém, faz aqui uma avaliação própria.
Vamos a uma breve retrospectiva dos altos e baixos do governo Casagrande em 2023:
Além disso, houve menos de mil homicídios — 978 —, algo que, desde 1996, ocorreu apenas uma vez, em 2019 (987). Assim, 2023 foi o ano com menos homicídios nos últimos 30 anos.
A morte de mais de 900 pessoas, obviamente, não é algo a ser comemorado. Mas a continuidade das políticas públicas que vêm baixando a taxa de homicídios anualmente, como editorial de A Gazeta ressaltou, sim.
AUMENTO DA INSEGURANÇA
Por outro lado, a sensação de insegurança persiste, principalmente em Vitória.
São entregas importantes para a mobilidade urbana e, no caso da ciclovia, para o lazer também.
Pontos positivos para a gestão estadual.
O AUMENTO DO ICMS E O RECUO
Um dos momentos de maior repercussão negativa para a gestão foi quando o governador decidiu aumentar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para compensar perdas com a reforma tributária.
O jeito "camarada" do governador, contudo, também rendeu bons frutos. Em meio à polarização ideológica que incendiou o país, principalmente, a partir de 2022, Casagrande conseguiu reunir aliados entre os apoiadores locais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Lula (PT).
Foi graças ao voto "CasaNaro", aliás, que ele venceu o pleito. Desde então, para manter uma base sólida na Assembleia Legislativa, lidar com o empresariado e outros setores da sociedade capixaba, o socialista tem mantido o jogo duplo.
Isso pode soar contraditório, mas o socialista continua sendo um homem de centro-esquerda.
Recentemente, por exemplo, apareceu em público ao lado de Lula, que veio ao estado inaugurar a obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.
O governador também tem se articulado com o governo federal. O Espírito Santo recebeu vários ministros durante o ano passado. O objetivo é que isso ajude a destravar obras e investimentos federais no estado.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.