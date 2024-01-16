Os altos e baixos do governo Casagrande em 2023

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em outubro de 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

O ano de 2023 foi o primeiro do terceiro mandato de Renato Casagrande (PSB) à frente do governo do Espírito Santo. Ele não pode tentar a reeleição em 2026, mas quer emplacar o sucessor.

Após vencer uma disputa acirrada em 2022, o socialista tenta se equilibrar entre as forças conservadoras e progressistas do estado e entregar obras e serviços que sirvam como legado.

Em 365 dias, muita coisa aconteceu. Em relação a algumas delas, o governo capixaba reagiu. Outras foram provocadas pela própria gestão.

Em dezembro, durante entrevista na Rádio CBN Vitória , a coluna perguntou ao governador qual foi o melhor e o pior momento da gestão dele em 2023.

"O melhor foi termos começado o governo com velocidade, com R$ 5 bilhões em investimentos (governo e Cesan), com o menor percentual de desemprego da história, com um governo organizado e equilibrado", respondeu.

"O pior é ainda ter a influência da polarização política em tudo. Por mais acertada que seja uma medida tomada pelo governo, se a pessoa não tem identidade com o governo, por alguma razão, ela vai arrumar um jeito de fazer uma crítica. Enfrentar essa intolerância de parte da sociedade é uma das coisas mais desafiadoras", complementou Casagrande.

A coluna, porém, faz aqui uma avaliação própria.

Vamos a uma breve retrospectiva dos altos e baixos do governo Casagrande em 2023:

QUEDA DOS HOMICÍDIOS

Além disso, houve menos de mil homicídios — 978 —, algo que, desde 1996, ocorreu apenas uma vez, em 2019 (987). Assim, 2023 foi o ano com menos homicídios nos últimos 30 anos.

A morte de mais de 900 pessoas, obviamente, não é algo a ser comemorado. Mas a continuidade das políticas públicas que vêm baixando a taxa de homicídios anualmente, como editorial de A Gazeta ressaltou , sim.

AUMENTO DA INSEGURANÇA

Por outro lado, a sensação de insegurança persiste, principalmente em Vitória.

A disputa entre grupos criminosos na cidade é o principal fator para a elevação da estatística.

Esse caso, somado a outros, faz com que a população sinta medo.

A segurança pública é um desafio para os próximos anos da gestão de Casagrande.

VIADUTO, AQUAVIÁRIO, CICLOVIA...

Mais sólidas que a redução da criminalidade foram as obras inauguradas pelo governo estadual em 2023.

São entregas importantes para a mobilidade urbana e, no caso da ciclovia, para o lazer também.

Pontos positivos para a gestão estadual.

O AUMENTO DO ICMS E O RECUO

Um dos momentos de maior repercussão negativa para a gestão foi quando o governador decidiu aumentar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para compensar perdas com a reforma tributária.

A medida, claro, foi impopular. Ninguém gosta de aumento de imposto, o que eleva o preço de serviços e mercadorias.

Enviou novo projeto à Assembleia, que revogou a lei anterior. O recuo foi bem recebido, por exemplo, pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O PEDÁGIO CAIU

Afinal, assim como ninguém gosta de aumento de imposto, ninguém gosta de pagar pedágio.

Mas a definição de não fazer uma nova concessão à iniciativa privada e deixar o estado operar diretamente a ponte e a rodovia, entretanto, é controversa.

Cancelas foram retiradas da praça de pedágio da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

CAIS DAS ARTES

O recomeço somente foi possível devido a um acordo judicial firmado entre a empresa contratada para os trabalhos e o governo estadual.

O complexo cultural deve ficar pronto em janeiro de 2026.

AOS AMIGOS, TUDO

Como a coluna já havia chamado a atenção ao analisar os primeiros cem dias do governo estadual , uma crítica frequente ao governador é a fidelidade dele aos correligionários do PSB e aos aliados.

Isso, a princípio, é uma coisa boa, mas quando o que está em jogo é a eficiência da administração pública, há um problema.

Casagrande nomeou, em março, por exemplo, um ex-diretor de presídio como assessor especial na Casa Civil . O inspetor penitenciário havia sido preso por boca de urna e era investigado por supostamente ter coagido presidiários a votar em determinados candidatos.

Em abril, a nomeação dele na Casa Civil foi anulada.

Movimento arriscado.

DEMOCRACIA E ARTICULAÇÃO

O jeito "camarada" do governador, contudo, também rendeu bons frutos. Em meio à polarização ideológica que incendiou o país, principalmente, a partir de 2022, Casagrande conseguiu reunir aliados entre os apoiadores locais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Lula (PT).

Foi graças ao voto "CasaNaro", aliás, que ele venceu o pleito. Desde então, para manter uma base sólida na Assembleia Legislativa, lidar com o empresariado e outros setores da sociedade capixaba, o socialista tem mantido o jogo duplo.

Isso pode soar contraditório, mas o socialista continua sendo um homem de centro-esquerda.

Recentemente, por exemplo, apareceu em público ao lado de Lula, que veio ao estado inaugurar a obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.