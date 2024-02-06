Conselheiro do TCES sobre antecipar aposentadoria: "Não sei o dia de amanhã"

Luiz Carlos Ciciliotti é conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo desde 2019 Crédito: TCES

Luiz Carlos Ciciliotti passou "raspando" no critério de idade ao ser eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), em 2019. A Constituição Estadual exige que os candidatos ao cargo tenham mais de 35 e menos de 65 anos. Ciciliotti chegou à Corte meses antes de extrapolar a faixa etária.

Ele pode ficar no cargo até completar 75 anos de idade, o que vai ocorrer em 12 de agosto de 2029. Aí, a aposentadoria é compulsória.

Uma tese nos bastidores que a coluna, particularmente, avalia como difícil de ganhar vida, é que o conselheiro, aliado histórico do governador Renato Casagrande (PSB), poderia antecipar a aposentadoria para 2025 ou 2026, o que concederia ao chefe do Executivo estadual o poder de influenciar a escolha do nome que sucederia Ciciliotti.

Cabe à Assembleia Legislativa definir o nome, mas, tradicionalmente, o Palácio Anchieta é decisivo na eleição, como ocorreu quando o próprio Ciciliotti foi alçado ao TCES.

Para a estratégia da aposentadoria antecipada dar certo, o conselheiro teria que abrir mão de quatro ou três anos e meio de cargo — e do salário que, hoje, é de R$ 37.589,96 brutos.

A coluna, então, perguntou ao próprio Ciciliotti se ele cogita essa possibilidade:

"Não sei o dia de amanhã" Luiz Carlos Ciciliotti - Conselheiro do Tribunal de Contas do ES

Ou seja, o conselheiro não descarta a aposentadoria antecipada. Mas garantiu à coluna que Casagrande não pediu isso a ele.

Já há uma vaga aberta de conselheiro no TCES, que surgiu após a aposentadoria de Sérgio Borges. Essa vaga também é da Assembleia e o presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), afirmou que a eleição deve ocorrer ainda em fevereiro.