Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação CriptoVet

Granadas, armas, 'aparelho hacker': o que foi encontrado com político do PL no ES

Thiago Oliveira do Nascimento é investigado e suspeito de praticar extorsão, coação e ameaça contra milionário indiano; ele teve a prisão temporária prorrogada

Públicado em 

29 jan 2024 às 15:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Thiago Oliveira do Nascimento (jaqueta preta) ao lado do senador e presidente do PL no Espírito Santo, Magno Malta
Thiago Oliveira do Nascimento (de jaqueta preta) ao lado do senador e presidente do PL no Espírito Santo, Magno Malta Crédito: Reprodução/Instagram
O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi preso na última terça-feira (23) e teve a prisão temporária prorrogada por mais cinco dias pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, na sexta-feira (26). Ele é investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e suspeito de praticar extorsão, coação e ameaça contra um milionário indiano.
Desde outubro de 2023, Nascimento é filiado ao PL e era até considerado por atores políticos canelas-verdes como possível candidato à Prefeitura de Vila Velha em 2024. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual pela Rede.
► VEJA MAIS: O que é o 'aparelho hacker' achado com capixaba preso em hotel
O veterinário foi preso em um hotel de Vitória. Naquela terça-feira (23), mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em endereços ligados a ele.
Na decisão do dia 26, à qual a coluna teve acesso, a lista de materiais encontrados chama a atenção. Para começar, na cabeceira da cama do quarto do hotel, havia uma arma de fogo, uma pistola Taurus .380. E um "distintivo CAC do Exército", o que indica que o suspeito tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).
Ainda no quarto, estavam 92 munições, R$ 14 mil em dinheiro e um "aparelho hacker".
O relatório do Gaeco descreve o "Flipper Zero" como "aparelho famigeradamente utilizado por 'hackers', proibido pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)". 
"Tal aparelho torna sistemas de segurança mais vulneráveis, capaz de interagir com interfaces digitais no mundo físico, incluindo clonar sinais de RFID e NFC, usados em crachás, chaves eletrônicas, celulares que fazem pagamentos por aproximação, análise de protocolos de rádio, abertura de portas de carros, catracas e fechaduras eletrônicas e sistemas de controle de acesso, tudo através de 'clonagem'. Utilizado de forma maliciosa, a cópia realizada com o aparelho o FLIPPER ZERO pode ser usada para acessar áreas restritas, fazer pagamentos indevidos ou roubar informações pessoais", diz o relatório, citado na decisão judicial.

Veja Também

Flipper Zero: o que é e como funciona o 'aparelho hacker' achado com capixaba preso em hotel

A suspeita é que Thiago Oliveira do Nascimento extorquiu ao menos US$ 1,8 milhão do indiano ao ameaçar divulgar imagens e mensagens que comprovariam que o empresário, casado, manteve um caso extraconjugal com uma brasileira.
Os pagamentos ocorreram, de acordo com o Gaeco, entre 2021 e 2023, via criptomoedas. 
"Foi apreendido ainda um dispositivo eletrônico denominado TREZOR, é uma Hardware Wallet (carteira digital), com suporte para diversos criptoativos, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH), além de inúmeros outros Tokens e Altcoins, utilizado para manipulação de moedas digitais", como registra o relatório.
Simulacros de granada
No apartamento em que Nascimento mora, em Itapoã, Vila Velha, a lista de materiais apreendidos é ainda mais curiosa, para dizer o mínimo.
Lá, o Gaeco encontrou dois simulacros de granada M67, dois rifles, mais munições e relógios de marcas de luxo, como Rolex e Montblanc.

Veja Também

Suspeito de extorsão, político do ES movimentou R$ 5 milhões em imóveis

"Após a prisão do investigado, identificou-se potencial esquema de lavagem de ativos arrecadados a partir da extorsão praticada, com a participação de interpostas pessoas a serviço de Thiago", escreveu a juíza, ao prorrogar a prisão temporária.
Ou seja, mais pessoas podem ser abarcadas pelo Procedimento de Investigação Criminal (PIC) que tramita no Ministério Público Estadual. 
A magistrada da 2ª Vara Criminal de Vila Velha decidiu manter Nascimento preso por mais cinco dias, a contar de 28 de janeiro, "visando preservar (a investigação de) qualquer tipo de pressão, represália ou forma de intimidação por parte deste agente, ou seja, sem riscos à investigação por atuação dele que pudesse vir a atrapalhar as apurações".
Paula Cheim Jorge ressaltou que o político do PL já respondeu pelo crime de ameaça em outro processo, que não tem relação com a trama envolvendo o milionário indiano.
O que diz a defesa
Nascimento não foi julgado, e tampouco condenado, pelos crimes dos quais é suspeito no caso investigado pelo Gaeco. 
A coluna tentou contato com a defesa dele, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.
O que diz o PL
Em comunicado enviado à imprensa, o PL de Vila Velha, presidido por Carlos Salvador, afirmou que "o partido não pode ser responsabilizado pelos atos individuais de seus afiliados" e "repudia firmemente qualquer conduta que não esteja alinhada com valores morais sólidos".
"Em nenhum momento, o senador Magno Malta, presidente do PL-ES, ou qualquer representante oficial do partido, declarou Thiago Oliveira como pré-candidato. Portanto, não podemos nos responsabilizar por especulações políticas envolvendo o seu nome", diz ainda a nota.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Coronel Ramalho fora do governo: o que está em jogo em Vitória e Vila Velha

Majeski vai se filiar ao PDT em fevereiro e disputar a Prefeitura de Vitória

A data em que Vidigal deve dizer se vai ou não tentar a reeleição na Serra

PT reafirma intenção de lançar Célia em Cariacica, mas tudo pode mudar

A César o que é de César: a isenção, os pastores e a confusão

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Gaeco magno malta Letícia Gonçalves pl - Partido Liberal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados