Quem é o novo conselheiro do TCES que vai ganhar R$ 35 mil por mês

No tribunal, Ciciliotti terá a tarefa de julgar contas dos ordenadores de despesas (como o governador do Estado) e cuidar da lisura do gasto público.

Luiz Carlos Ciciliotti Crédito: Facebook/PSB ES

A Constituição estadual exige que os indicados ao cargo de conselheiro do TCES tenham mais de 35 e menos de 65 anos, idade que o ex-dirigente vai completar em 12 de agosto. Como outra vaga no tribunal não deve ser aberta dentro de seis meses, essa foi a última oportunidade que Ciciliotti teve na vida para se tornar conselheiro do TCES.

Poderá ficar no cargo até os 75 anos, quando a aposentadoria é compulsória. Logo, tem dez anos de serviço pela frente. Ignorando extras, férias, e outros penduricalhos, uma "conta de padaria" aponta que o período no novo emprego vai render a ele mais de R$ 4,2 milhões.

A ideia de transformar Ciciliotti em conselheiro começou a ser gerida ainda na transição para o atual governo do Estado. O ex-dirigente partidário foi propositalmente acolhido no discreto cargo de assessor especial da Secretaria de Governo (SEG), em vez de ser colocado à frente de alguma secretaria ou autarquia. Na gestão anterior de Renato Casagrande (PSB), Ciciliotti chegou a ser o secretário-chefe da Casa Civil.

Embora a indicação para a vaga que era de Valci Ferreira fosse da Assembleia Legislativa, interlocutores do Palácio Anchieta e o próprio governador Renato Casagrande (PSB), segundo relatos de deputados, trabalharam para convencer os parlamentares a votar em Ciciliotti. Ele é querido por membros do PSB e homem da estrita confiança do governador.

EXPERIÊNCIA ELEITORAL

A única experiência eleitoral de Ciciliotti foi em 2002. Ele foi um dos suplentes do candidato que o PSB lançou ao Senado, Odmar Nascimento. O outro suplente era Carlos Roberto Rafael, que assumiu o comando do partido com a renúncia de Ciciliotti, necessária para a posse no Tribunal de Contas. Na eleição, tiveram 1% dos votos.

O trio conserva uma amizade de décadas. Todos estão acomodados no governo Casagrande, que é o líder maior do partido no Espírito Santo. Coordenador da Fundação João Mangabeira no Estado, a entidade de formação política do PSB, Odmar também é assessor da SEG. Rafael é o diretor-presidente da Ceasa.

FORMAÇÃO

Ciciliotti é farmacêutico por formação e foi no Conselho Regional de Farmácia que iniciou sua vida pública . Foram dois mandatos à frente da entidade. Também foi coordenador da Secretaria Estadual de Saúde, subsecretário da pasta e titular dela por um período. Também foi coordenador da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e diretor-técnico do Bandes e da Companhia de Desenvolvimento de Vitória.

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

Com a chegada de Ciciliotti, quatro dos sete conselheiros que compõem o Tribunal de Contas do Espírito Santo foram indicados ou apoiados por Renato Casagrande (Domingos Taufner, Rodrigo Chamoun e Sérgio Borges).