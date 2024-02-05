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Câmara de Vitória iria funcionar no antigo aeroporto, mas há um problema

Legislativo municipal está em busca de uma nova sede. Empresa que administra o Aeroporto de Vitória apresentou proposta, mas valor do aluguel é um entrave

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 17:29

Públicado em 

05 fev 2024 às 17:29
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória está localizada no bairro Bento Ferreira Crédito: Fernando Madeira
Em outubro de 2023, o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet (Republicanos), avisou que buscaria uma nova sede para o Legislativo municipal, diante de problemas estruturais no atual prédio, localizado em Bento Ferreira.
Um edital foi publicado à procura de um imóvel para alugar. A única proposta recebida que atendeu aos critérios estabelecidos foi apresentada referente à área do antigo Aeroporto de Vitória.
A Câmara, então, passaria a funcionar nesse espaço, uma área de 5 mil metros quadrados. Outra parte permaneceria com a companhia aérea Azul, que já inaugurou um terminal de cargas no local.
Só que houve um problema. Por exigência legal, a Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações (Copea), da Prefeitura de Vitória, avaliou o valor do imóvel.
De acordo com informações obtidas pela coluna, o órgão concluiu que a área vale R$ 5 milhões e que o aluguel mensal máximo que a Câmara poderia pagar seria de R$ 250 mil.
Essa cifra foi considerada muito baixa pela empresa que apresentou a proposta, o que pode inviabilizar o negócio.
Ainda de acordo com o que a coluna apurou nos bastidores, a Câmara devolveu o processo à Copea, para uma possível reavaliação.
Se o entendimento da comissão for mantido, a Câmara pode insistir para tentar se a empresa aceita os R$ 250 mil mensais de aluguel; publicar um novo edital para receber eventuais novas propostas ou arriscar fazer reformas paliativas na sede atual.
A coluna entrou em contato com a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória. Após a publicação deste texto, a Zurich informou que "a negociação da área mencionada, no antigo terminal, está a cargo de uma empresa privada que respondeu ao edital publicado pela Câmara Municipal de Vitória. A concessionária desconhece os valores da negociação".
A assessoria de imprensa da Câmara de Vitória também foi procurada, para saber em que pé está a busca por uma nova sede do Legislativo. "Ainda não temos nenhuma devolutiva do Copea, o órgão avaliador do processo", informou a Casa, por meio de nota.
A ATUAL SEDE
Um relatório técnico elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) apontou haver “diversas anomalias” e até “perigo de vida para os transeuntes, colaboradores e frequentadores da CMV” na atual sede do Legislativo.

Arquivos & Anexos

A íntegra do relatório do Crea sobre a Câmara de Vitória

Conselho Regional de Engenharia apontou "anomalias" riscos nos prédios que são sede do Legislativo da Capital
Tamanho do arquivo: 24mb
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A Câmara funciona, ao todo, em três imóveis. O principal é o que abriga o plenário da Casa, onde ocorrem as sessões com todos os vereadores.
O plenário, por exemplo, não tem nem saída de emergência em caso de incêndio. E, por ser um imóvel tombado, há limitações quanto a obras a serem realizadas.
Outra questão é que, a partir de 2025, a Câmara da Capital vai ter mais seis vereadores, passando de 15 para 21 parlamentares. Cada vereador pode ter até 15 assessores. Ou seja, novos 90 servidores comissionados.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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