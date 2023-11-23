Em expansão no Brasil, Azul inaugura terminal de cargas em Vitória

Em crescimento em todo o país, a Azul Cargo, uma das grandes do transporte de carga do Brasil, inaugura, nesta quinta-feira (23), o novo Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto de Vitória
, que vai funcionar no antigo saguão de passageiros no terminal, em Goiabeiras. O espaço de 2.465 m², todo reformado, servirá para armazenamento e despacho de produtos. O atendimento ao público será 24h por dia. Todos os serviços da Azul Cargo - Expressas, Standard e E-commerce - serão contemplados em Vitória. Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo aeroporto, e a companhia aérea fecharam o acordo em junho deste ano.
“Essa expansão vai ao encontro de uma necessidade das empresas capixabas por soluções em logística, mais agilidade e segurança no transporte de carga", destacou a diretora da Azul Cargo Express, Izabel Reis. Hoje, a empresa transporta mensalmente uma média de 393 mil pacotes, com a expansão, espera-se um aumento na demanda para 432 mil pacotes mensais.
Além do Teca de Vitória, a Azul Cargo inaugurou, em agosto, um novo espaço no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço possui uma área total de 3.200 m². Em Viracopos, Campinas, a expansão do Teca, que também ocorreu esse ano, chegou a uma área total de 1.680 m². A Azul Cargo transporta em Viracopos 10 mil toneladas de carga mensalmente e espera um acréscimo de 20% de capacidade, mobilizando mais 58 caminhões por dia para entregas.
A Azul Cargo é o maior provedor doméstico de logística aérea, com uma participação de 35% no mercado doméstico e com receitas domésticas crescendo 7% em relação a 2022. A companhia tem 320 lojas e atende 5 mil cidades - 90% dos municípios e uma cobertura equivalente a 96% da população.