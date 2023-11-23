Em expansão no Brasil, Azul inaugura terminal de cargas em Vitória

Spotter Day no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Essa expansão vai ao encontro de uma necessidade das empresas capixabas por soluções em logística, mais agilidade e segurança no transporte de carga", destacou a diretora da Azul Cargo Express, Izabel Reis. Hoje, a empresa transporta mensalmente uma média de 393 mil pacotes, com a expansão, espera-se um aumento na demanda para 432 mil pacotes mensais.

Além do Teca de Vitória, a Azul Cargo inaugurou, em agosto, um novo espaço no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço possui uma área total de 3.200 m². Em Viracopos, Campinas, a expansão do Teca, que também ocorreu esse ano, chegou a uma área total de 1.680 m². A Azul Cargo transporta em Viracopos 10 mil toneladas de carga mensalmente e espera um acréscimo de 20% de capacidade, mobilizando mais 58 caminhões por dia para entregas.