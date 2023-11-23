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Logística

Em expansão no Brasil, Azul inaugura terminal de cargas em Vitória

Novo espaço vai ficar onde funcionava o antigo saguão de passageiros do Aeroporto de Vitória, que foi todo reformado e passará a receber encomendas do mundo todo

Públicado em 

23 nov 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A atividade é voltada aos amantes da fotografia de aviação. Os spotters, como são conhecidos, irão acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade.
Spotter Day no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Em crescimento em todo o país, a Azul Cargo, uma das grandes do transporte de carga do Brasil, inaugura, nesta quinta-feira (23), o novo Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto de Vitória, que vai funcionar no antigo saguão de passageiros no terminal, em Goiabeiras. O espaço de 2.465 m², todo reformado, servirá para armazenamento e despacho de produtos. O atendimento ao público será 24h por dia. Todos os serviços da Azul Cargo - Expressas, Standard e E-commerce - serão contemplados em Vitória. Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo aeroporto, e a companhia aérea fecharam o acordo em junho deste ano.
“Essa expansão vai ao encontro de uma necessidade das empresas capixabas por soluções em logística, mais agilidade e segurança no transporte de carga", destacou a diretora da Azul Cargo Express, Izabel Reis. Hoje, a empresa transporta mensalmente uma média de 393 mil pacotes, com a expansão, espera-se um aumento na demanda para 432 mil pacotes mensais.
Além do Teca de Vitória, a Azul Cargo inaugurou, em agosto, um novo espaço no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço possui uma área total de 3.200 m². Em Viracopos, Campinas, a expansão do Teca, que também ocorreu esse ano, chegou a uma área total de 1.680 m². A Azul Cargo transporta em Viracopos 10 mil toneladas de carga mensalmente e espera um acréscimo de 20% de capacidade, mobilizando mais 58 caminhões por dia para entregas.
A Azul Cargo é o maior provedor doméstico de logística aérea, com uma participação de 35% no mercado doméstico e com receitas domésticas crescendo 7% em relação a 2022. A companhia tem 320 lojas e atende 5 mil cidades - 90% dos municípios e uma cobertura equivalente a 96% da população.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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