Dois advogados do ES concorrem a vaga no TRF-2. Lula vai decidir

Dois advogados do Espírito Santo integram a lista tríplice de candidatos a uma vaga de desembargador no Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2). Os nomes foram eleitos nesta segunda-feira (19) pelos membros da Corte. Cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidir qual dos três vai passar a fazer parte do Tribunal.
O TRF-2 atua em casos relativos ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro e tem sede na capital fluminense.
Lula pode optar por qualquer um dos três, não necessariamente pelo mais votado.
A Constituição Federal estabelece que um quinto das vagas destinadas aos desembargadores dos Tribunais será composto de membros oriundos do Ministério Público e da advocacia, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
Nunca um advogado do Espírito Santo conseguiu ocupar uma vaga de desembargador no TRF-2.
"Estou muito feliz com a entrada de dois capixabas (na lista tríplice). É algo histórico", afirmou à coluna o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.