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Judiciário

Dois advogados do ES concorrem a vaga no TRF-2. Lula vai decidir

Três nomes foram eleitos, nesta segunda-feira (19), pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Cabe ao presidente da República escolher o novo membro da Corte

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 14:50

Públicado em 

19 fev 2024 às 14:50
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

À esquerda: Dalton Santos Morais. À direita, Alexandre Zamprogno
À esquerda: Dalton Santos Morais. À direita, Alexandre Zamprogno Crédito: Montagem | Divulgação
Dois advogados do Espírito Santo integram a lista tríplice de candidatos a uma vaga de desembargador no Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2). Os nomes foram eleitos nesta segunda-feira (19) pelos membros da Corte. Cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidir qual dos três vai passar a fazer parte do Tribunal.
O TRF-2 atua em casos relativos ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro e tem sede na capital fluminense.
Eram seis candidatos ao posto, eleitos pelo Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os três mais votados entraram na lista tríplice:
  • 1º Alfredo Hilario de Souza (RJ) 24 votos
  • 2º Dalton Santos Morais (ES) 18 votos
  • 3º Alexandre Zamprogno (ES) 17 votos
  • 4º Rafael Freitas de Lima (ES) 12 votos
  • 5º Thaís Marçal (RJ) 8 votos
  • 6º Eduardo Xible Salles Ramos (ES) 3 votos
Lula pode optar por qualquer um dos três, não necessariamente pelo mais votado.
A Constituição Federal estabelece que um quinto das vagas destinadas aos desembargadores dos Tribunais será composto de membros oriundos do Ministério Público e da advocacia, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
Nunca um advogado do Espírito Santo conseguiu ocupar uma vaga de desembargador no TRF-2.
"Estou muito feliz com a entrada de dois capixabas (na lista tríplice). É algo histórico", afirmou à coluna o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.
Ao todo, o TRF-2 tem 33 desembargadores. Um deles é o capixaba Macário Ramos Júdice Neto, que era juiz federal e foi promovido ao segundo grau pelo critério de antiguidade.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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