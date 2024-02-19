Dois advogados do ES concorrem a vaga no TRF-2. Lula vai decidir

À esquerda: Dalton Santos Morais. À direita, Alexandre Zamprogno Crédito: Montagem | Divulgação

Dois advogados do Espírito Santo integram a lista tríplice de candidatos a uma vaga de desembargador no Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2). Os nomes foram eleitos nesta segunda-feira (19) pelos membros da Corte. Cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidir qual dos três vai passar a fazer parte do Tribunal.

O TRF-2 atua em casos relativos ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro e tem sede na capital fluminense.

1º Alfredo Hilario de Souza (RJ) 24 votos

24 votos 2º Dalton Santos Morais (ES) 18 votos



18 votos 3º Alexandre Zamprogno (ES) 17 votos



17 votos 4º Rafael Freitas de Lima (ES) 12 votos



5º Thaís Marçal (RJ) 8 votos



6º Eduardo Xible Salles Ramos (ES) 3 votos



Lula pode optar por qualquer um dos três, não necessariamente pelo mais votado.

A Constituição Federal estabelece que um quinto das vagas destinadas aos desembargadores dos Tribunais será composto de membros oriundos do Ministério Público e da advocacia, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Nunca um advogado do Espírito Santo conseguiu ocupar uma vaga de desembargador no TRF-2.