Mudança na Câmara

'Vencemos poder que alimentou a fraude', diz novo vereador de Vila Velha

Fábio Barcellos (PP) e Heliosandro Mattos (PDT) assumirão mandatos após dois vereadores terem sido cassados pela Justiça Eleitoral

Fábio Barcellos (PP) e Heliosandro Mattos (PDT) assumirão como vereadores em Vila Velha. (Arquivo pessoal)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Após Devacir Rabello (PL) e Joel Rangel (PTB) perderem o mandato em função de fraude à cota de gênero cometida pelos partidos nas eleições de 2020, em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fábio Barcellos (PP) e Heliosandro Mattos (PDT) foram confirmados, nesta quinta-feira (29, para ocupar as duas vagas abertas na Câmara de Vereadores de Vila Velha. Os nomes deles foram anunciados após a recontagem dos votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

A reportagem de A Gazeta conversou com os novos parlamentares da Câmara de Vila Velha para saber o que eles pretendem fazer no curto período de tempo do mandato restante — 10 meses, até o fim deste ano — e qual será a posição política deles, principalmente em relação à atual gestão no município, conduzida pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).

O que disse Heliosandro Mattos

Para o agora vereador Heliosandro Mattos (PDT), o tempo que resta de mandato não é é questão. "Dez meses é uma eternidade na política. Vou trabalhar mais do que já tive nos últimos 12 anos", disse ele, que já exerceu outros três mandatos de vereador em Vila Velha – de 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2017 a 2020.

Heliosandro também comentou a decisão da Justiça Eleitoral após a recontagem dos votos. "Vencemos o poder econômico e político que alimentou a fraude. Espero que nunca mais usem mulheres para enganar a sociedade ou a Justiça Eleitoral para favorecer projetos políticos de homens", declara.

Ele também afirmou que irá analisar o cenário político para definir uma posição sobre a gestão do atual prefeito. "Eu não entro como base do governo. Tenho estranhado a relação do atual prefeito com os que engaram a sociedade e a Justiça, promovendo essas fraudes. Eu não quero antecipar o posicionamento até entender a proximidade do prefeito com essas pessoas", aponta.

Por fim, ele se definiu como um político experiente e testado, que quer conhecer primeiro o terreno onde pisará. "Estou com o coração e mente limpos, sem mágoas ou ressentimentos, para fazer um trabalho impessoal, propositivo e em favor da cidade toda, sobretudo dos trabalhadores da educação".

O que disse Fábio Barcellos

O também agora vereador Fábio Barcellos (PP) disse que, apesar do período curto, se sente preparado para assumir o mandato. "Vou ter que fazer um trabalho de quatro anos em dez meses", disse.

Ele também comentou o processo que o levou a assumir o primeiro mandato de parlamentar em Vila Velha. "Infelizmente sofremos o golpe dessa situação de fraude. Poderíamos estar trabalhando desde de janeiro de 2021", observa.

Fábio preferiu não dizer se assume como oposição ou situação em relação à atual gestão municipal. Ele pretende atuar de forma independente e manter diálogo com o prefeito Arnaldinho. "Vou sentar com ele e ver quais são os projetos que tem para a cidade que estão em andamento", adianta o vereador.

