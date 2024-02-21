Devacir Rabello (PL) e Joel Rangel (PTB) foram afastados do mandato de vereador na Câmara de Vila Velha Crédito: Acervo pessoal

Dois vereadores de Vila Velha tiveram os mandatos cassados por fraude à cota de gênero, após julgamento realizado na noite de terça-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em decisão unânime, o órgão determinou o afastamento imediato de Devacir Rabello (PL) e Joel Rangel (PTB) da Câmara de Vereadores.

Além da cassação dos mandatos, a sentença também estabelece a ilegibilidade das candidatas envolvidas: Sonia Mara Silva da Silva Pereira, Serenila Boschetti e Deni Maura Almeida Pina, que disputaram pelo PTB, e de Elaine Mendonça da Silva Laures, pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC), atual Democracia Cristã (DC).

A decisão deve ser cumprida imediatamente, independentemente de publicação do acórdão, nos termos do voto do relator.

Na manhã desta quarta-feira (21), em discurso na tribuna da Câmara de Vila Velha, o vereador Devacir Rabello se despediu do mandato e atribuiu o processo contra a chapa dele à "forças politica macabras que existem nessa cidade, que não aceitam perder". Afirmou ainda que o processo foi vencido nas duas instâncias iniciais e que a decisão do TSE cala a "voz do único vereador 100% Bolsonaro de Vila Velha".

Your browser does not support the audio element. TSE cassa mandato de vereadores de Vila Velha por fraude dos partidos

A Gazeta fez contato com o vereador Joel Rangel, mas ainda não houve retorno. O espaço está aberto para manifestações.

Para a Justiça Eleitoral, os partidos pelos quais os vereadores concorreram nas eleições de 2020, PTB e DC burlaram as regras para a cota de gênero. Devacir Rabello disputou as eleições pelo DC e migrou para o PL durante o mandato.

De acordo com a legislação eleitoral, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A fraude costuma ocorrer quando há o uso de candidaturas laranja: mulheres entram na disputa para cumprir a cota, mas não chegam a fazer campanha e têm votação pífia nas urnas.

Segundo o relator, o ministro Floriano de Azevedo Marques, foi possível identificar pelo menos três elementos que caracterizam a fraude à cota de gênero nos casos avaliados em Vila Velha. “Votação zerada ou pífia e inexistência de gastos e de atos de campanha”, citou.

As defesas dos partidos alegaram a falta de afinidade com tecnologia para não praticar atos de campanha nas redes sociais; entretanto, foram constatadas postagens para outros candidatos ou campanha para pleito de líder comunitária, por exemplo.

Além disso, argumentaram que ocorreu desistência tácita por conta da pandemia de Covid-19 e que familiares ou as próprias candidatas foram contaminados pelo vírus. Entretanto, segundo o relator, os fatos ocorreram antes do início da campanha eleitoral, dessa forma, elas poderiam ter anunciado a desistência ao respectivo partido com antecedência.

Entenda

A sentença do TSE veio após recurso apresentado pelas acusações, em três Ações de Investigação Judicial Eleitoral distintas. Na primeira delas, Heliossandro Mattos Silva e Fábio Barcellos, candidatos a vereador da cidade em 2020 pelo PDT e pelo Progressistas, respectivamente, ajuizaram uma ação contra o diretório municipal do PTB, a candidata ao cargo Sonia Mara Silva da Silva Pereira e Joel Rangel Pinto Júnior, eleito para o cargo de vereador.

Segundo a acusação, a candidata permaneceu como funcionária comissionada durante o pleito, uma vez que exercia cargo comissionado na Prefeitura do município. Também não abriu conta bancária, não apresentou a prestação de contas parcial ou final, não realizou atos de campanha e apoiou outro candidato, o que demonstraria, também, a fraude eleitoral na candidatura, com o intuito de preenchimento da cota de gênero pelo partido.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), ao julgar o caso, afastou a inelegibilidade por ausência de desincompatibilização, bem como as sanções impostas à candidata, e manteve a improcedência dos pedidos em relação à fraude à cota de gênero.

A defesa alegou que a candidata não realizou atos de campanha por conta da pandemia causada pela Covid-19, que contaminou ainda sua filha e acometeu seu esposo com síndrome do pânico. Afirmou ainda que, em fevereiro de 2020, ela decidiu se candidatar por incentivo do presidente da agremiação. Entretanto, com a morte dele, Sonia se afastou do projeto. Fábio e Heliossandro recorreram da decisão ao TSE.

Outras envolvidas

Em outras ações ajuizadas pelo PDT, foram acrescentadas duas candidatas envolvidas na fraude à cota de gênero praticada pelo PTB para concorrer ao cargo de vereador. Segundo a acusação, as candidaturas de Serenila Boschetti e Deni Maura Almeida Pina também foram fictícias. O TRE-ES manteve improcedência dos pedidos.

Os recursos especiais apontaram a votação pífia (três votos) da candidata Serenila e zerada de Deni; a ausência de atos de campanha e de material publicitário; a prestação de contas zeradas; e a candidatura do marido de Deni (Mauro Vitalino) para a vereança – mas por outra legenda (Avante).

Também citaram o fato de que a contaminação da filha de Deni pelo coronavírus ocorreu em maio de 2020, quatro meses antes da data fixada para o registro das candidaturas (setembro/2020). Todos esses fatos, segundo o PDT, permitem concluir pela configuração da fraude. Como os recursos não foram admitidos na origem, a agremiação recorreu ao TSE.

Democracia Cristã

Por fim, o PDT e o candidato Fábio também ajuizaram uma ação contra o Partido Social Democrata Cristão (PSDC), atual Democracia Cristã (DC), a candidata ao cargo de vereador Elaine Mendonça da Silva Laures e o candidato Devacir Rabello da Silva (eleito), alegando fraude à cota de gênero. Segundo a acusação, a candidatura de Elaine foi fictícia.

O TRE-ES julgou os pedidos improcedentes. No entanto, os recursos apontaram a votação inexpressiva (seis votos); a ausência de atos de campanha e de material publicitário; a declaração da candidata de que, apesar de ter recebido doação estimada do candidato a prefeito, não utilizou referidos valores em favor de sua campanha; e a prestação de contas zeradas, permitindo concluir pela configuração da fraude.