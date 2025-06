Vitória

Iriny machuca braço ao cair em evento do PT e vai parar em hospital

Deputada estadual concorre de forma compartilhada à presidência do partido no Espírito Santo com João Coser e machucou o braço ao tentar separar confusão em evento

Publicado em 14 de junho de 2025 às 17:20

Iriny Lopes, deputada estadual pelo PT Crédito: Lissa de Paula/Ales

A deputada estadual Iriny Lopes (PT) caiu durante um evento do partido em Vitória na manhã deste sábado (14) ao tentar apaziguar uma discussão entre militantes. A deputada machucou o braço e chegou a ir um hospital para verificar os ferimentos, mas já está em casa. >

A confusão ocorreu durante o debate realizado na Capital dentro do PED (Processo de Eleição Direta) do Partido dos Trabalhadores. Iriny e o deputado estadual João Coser concorrem à presidência do partido no Estado de forma compartilhada pela chapa 'A Estrela tem que Brilhar'.>

"Infelizmente, testemunhamos um acontecimento lamentável de desentendimento entre militantes no plenário. Essa é uma situação que foge totalmente aos princípios que sempre orientaram o nosso partido. A companheira Iriny Lopes diante da exaltação, tentou apaziguar e, acidentalmente, caiu", informou, por meio de nota, a assessoria de João Coser.>

A nota acrescentou ainda: "Nós lamentamos profundamente que setores do partido, no momento em que deveriam reafirmar o diálogo político, optaram pelo abandono e pela ruptura do debate, causando danos à imagem do partido perante a sociedade e a militância. A chapa A Estrela tem que Brilhar reafirma o compromisso coletivo em garantir um PED pautado pela democracia, pela construção coletiva e pelo fortalecimento do Partido dos Trabalhadores.">

A presidente do PT no Espírito Santo, a deputada federal Jack Rocha foi procurada, mas ainda não deu retorno.>

