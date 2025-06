Poder Legislativo

Câmara de Vitória corta cafezinho para 'economizar recursos'

"A intenção é evitar o desperdício e garantir a continuidade do fornecimento de forma equilibrada entre os setores", diz o ofício da Casa de Leis

A Câmara de Vereadores de Vitória publicou um ofício, na tarde desta quarta-feira (11), alertando sobre o alto consumo de café na Casa de Leis. O texto do documento, assinado pelo Departamento de Infraestrutura e Logística do Legislativo, ainda estabelece que, nos eventos, cada gabinete deverá entregar, com até 24h de antecedência, 500g de café ao setor ao cerimonial, caso queira oferecer a bebida aos convidados.>