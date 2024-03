Cena impressionante

Câmera registra momento em que carretas batem de frente na BR 101 em Linhares

Segundo a PRF, assim como no vídeo obtido pela reportagem, é possível observar que a Scania vermelha invade a pista contrária e colide de frente com a Scania branca

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento exato em que duas carretas colidiram no quilômetro 142 da BR 101, próximo ao bairro Canivete, em Linhares, no Norte capixaba, na tarde desta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), assim como no vídeo (acima) obtido pela reportagem, é possível observar que a carreta modelo Scania vermelha invade a pista contrária e colide de frente com a Scania branca.

Por causa do acidente, a pista central ficou totalmente interditada no local. De acordo com a PRF, o trânsito fluiu apenas pelas vias marginais e houve vazamento de óleo na pista. Ainda segundo a corporação, um dos motoristas ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região.

O repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e apurou com a PRF que o condutor da carreta Scania branca estava carregada com celulose e seguia sentido Aracruz. O outro veículo trafegava em direção a Sooretama, e três pessoas estavam na cabine. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Às 19h desta quarta-feira (6), a pista central da BR 101 seguia totalmente interditada para atendimento da ocorrência.

