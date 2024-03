BR 101 é totalmente interditada após carreta tombar em Aracruz

Um homem de 40 anos, identificado como Thiago Bertoni Marchito, morreu em um grave acidente na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (1°). De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre o carro e o carreta foi registrada no km 419 da rodovia, no trevo que dá acesso a Presidente Kennedy. Devido à batida, a rodovia ficou completamente interditada, mas agora teve uma das pistas, sentido Rio de Janeiro, liberada.

Além da PRF, equipes do Samu/192, Corpo de Bombeiros e Eco101 atuaram no acidente. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 15h08. A vítima morta estava no carro.

De acordo com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, estava chovendo no momento do acidente. A colisão teria sido provocada após o carro aquaplanar na pista e bater na carreta, onde estava um homem de 21 anos, que não se feriu. No carro, também só estava o motorista, de 40 anos, que morreu no local.