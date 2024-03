Carnaval passou, mas o lixo ficou: quem deve cuidar do fim da festa no Sambão?

Carros alegóricos deixados nas proximidades do Sambão, em Vitória. Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

O Carnaval de Vitória é uma festa, levada para o Sambão pelas escolas de samba, que melhora a cada ano na qualidade do que é apresentado, com o envolvimento direto das comunidades. A confecção das fantasias e das alegorias é um trabalho coletivo, com uso dos mais diversos materiais, inclusive reciclados. O engajamento de todos na preparação do carnaval e nos dias de desfiles é admirável, mostrando a força dessa festa popular.

Pena que, quando as escolas de samba chegam ao setor da dispersão, esse espírito de coletividade também se disperse.

Na TV Gazeta, o Bom Dia ES e o Gazeta Meio-Dia desta terça-feira (5) mostraram que, um mês após os desfiles, um verdadeiro cemitério de carros alegóricos permanece em duas áreas nos arredores do Sambão e no Tancredão, em Vitória, com acúmulo de lixo e vestígios de alegorias e fantasias que levaram beleza para a passarela do samba.

Esqueletos de carro alegórico em terreno perto do Sambão, em Vitória. Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

O que já seria inadmissível em qualquer circunstância fica ainda mais grave em plena epidemia de dengue: o Espírito Santo tem mais de 45 mil casos confirmados da doença. O último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de 1º de março, confirma duas mortes.

Água parada em meio a carros alegóricos nas proximidades do Sambão, em Vitória. Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) é a responsável pela retirada das estruturas do Tancredão e pela limpeza e organização do terreno cedido às escolas perto do Sambão, onde os carros podem ficar permanentemente se forem desmontados. O local também deve ser mantido limpo. A Liesge informou que pediu à Prefeitura de Vitória que o prazo determinado para cumprir essas normas fosse ampliado até esta sexta-feira (8).

Carros alegóricos em meio ao lixo nas proximidades do Sambão, em Vitória. Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

Após a exibição da sujeira no Bom Dia ES, a própria prefeitura enviou uma equipe para retirar os entulhos do local, adiantando os trabalhos.

Não dá para aceitar que os trabalhos de limpeza sejam empurrados com a barriga por tanto tempo, o pós-carmaval é também responsabilidade de quem leva a folia para o Sambão. E a administração municipal não pode fechar os olhos, precisa cobrar que a limpeza seja feita dentro dos prazos. Além da bagunça exposta, a sujeira deixada pelas escolas também traz riscos sanitários para os moradores.

A responsabilidade das escolas de samba não termina quando os desfiles acabam.

A Gazeta integra o Saiba mais