Carnaval de Vitória: escolas de samba arrasam, Sambão deixa a desejar

Que continue assim, em constante evolução. Para que mais escolas cheguem ao topo, proporcionando esse espetáculo da cultura popular para um público cada vez mais interessado e numeroso.

Mais do que a manutenção do espaço, é preciso buscar formas de modernizá-lo, para garantir mais conforto e segurança. De tempos em tempos, buscando parcerias, porque o Carnaval de Vitória é um evento já há anos consolidado na agenda de eventos e merece um cenário mais bem cuidado.