O novo chefe da segurança do ES e o desafio de deixar a violência no retrovisor

O governador Renato Casagrande anunciou o delegado da Polícia Federal Eugênio Ricas como secretário estadual de Segurança Crédito: Carlos Alberto Silva

Eugênio Ricas, o novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado , deve tomar posse após o carnaval. Apesar da impossibilidade de avaliar o desempenho em atividades que ainda não começaram, é possível analisar a atitude do governador Renato Casagrande de escolher o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo.

A decisão que habilidosamente afastou entraves políticos do passado ou questões menores merece os parabéns. Optou pela necessidade da pasta, de manter a colheita de frutos com indicadores sensíveis em queda como os homicídios e de enfrentar outros marcadores de insegurança como os crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas.

Por isso, destaca-se a escolha de um especialista, com um histórico respeitável no comando de instituição do porte da PF e determinado a enfrentar um problema crônico com a técnica e a experiência que acumulou.

Apesar de um modo de trabalhar diferente do ex-secretário Alexandre Ramalho , que comandou uma redução histórica no número de assassinatos no estado, o novo secretário tem as mesmas várias peças a encaixar nessa composição complexa da segurança pública. E também precisa contar com o apoio das instituições e da sociedade para o sucesso esperado.

A impunidade, uma peça a se desmontar nessa engrenagem, é um convite permanente para a manutenção dos piores indicadores da área. O percentual de 60% de mortes não solucionadas reforça isso . Por outro lado, a certeza da punição pode ser um remédio vigoroso na redução das estatísticas. Ricas, ao ser apresentado pelo governador, elencou isso como mais efetivo do que uma possível mudança na lei. É uma nova forma de enxergar um velho problema.

Para além dessas questões, está nas mãos do comando da segurança pública a coordenação de um enfrentamento dos problemas que tocam na pele das pessoas. Uma forma de aliviar o dia a dia. Do carro levado numa manhã ensolarada, do celular tomado sob ameaça de uma faca no pescoço dentro de um ônibus, de moradores que precisam pedir autorização a criminosos para sair ou entrar em casa.

E esses são problemas reais, não há quem duvide disso. Mas nem sempre essa opressão cotidiana aparece no radar do enfrentamento efetivo das autoridades. E precisa estar debaixo dos olhos delas sem falhas. E, se sumirem, que seja porque não existem mais.