Mulher foi executada em carro na Serra a mando de chefe do tráfico, conclui polícia

Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra Crédito: Montagem | Arquivo da família

Durante as investigações, nove suspeitos foram identificados. Cinco deles foram presos, e quatro estão foragidos. O inquérito, segundo a corporação, foi encaminhado à Justiça no último dia 17, e o Ministério Público Estadual ( MPES ) já ofereceu denúncia, tornando os investigados réus.

Relembre o caso

Uma jovem de 25 anos foi morta a tiros na madrugada do dia 28 de outubro, depois de não conseguir abaixar os vidros do carro após ordem dada por criminosos no bairro Divinópolis, na Serra. Carolayne Nascimento Barcelos chegou a ser socorrida pelo pai, mas morreu após dar entrada na unidade de pronto-atendimento.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou com a família de Carolayne que ela trabalhava no comércio do pai, no bairro, e havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.

Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.

Jovem foi morta a tiros após não conseguir abaixar vidro de carro em bairro da Serra Crédito: Deyvison Reis/TV Gazeta

O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.

Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.

Ela foi socorrida de carro pelo pai e levada até a UPA de Serra Sede, onde os médicos constataram o óbito. Ainda de acordo com a família, a jovem era formada em administração e tinha o sonho de fazer o comércio do pai crescer.

Desabafo da mãe