Caso Carolayne: polícia prende um dos envolvidos em morte na Serra

Um dos suspeitos de participar da morte de Carolayne Nascimento Barcelos, de 25 anos, assassinada a tiros em Divinópolis, na Serra, foi preso na manhã desta quinta-feira (30). O homem foi capturado em casa, no mesmo bairro onde o crime ocorreu.
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil. Ao todo, foram cumpridos sete mandados, entre busca e apreensão e prisão. O suspeito tem 24 anos. Como a ação está em segredo de Justiça, o nome dele não foi divulgado.
O homem foi levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Mulher, em Vitória. A delegada não deu muitos detalhes sobre as investigações mas, segundo apuração da TV Gazeta, todos os envolvidos já foram identificados.
O crime
O caso aconteceu em outubro deste ano. À época, a família de Carolayne contou que ela havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.
Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.
O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.
Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.
Ela foi socorrida de carro pelo pai e levada até a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede, onde os médicos constataram o óbito. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que "detalhes sobre a operação e da investigação não serão divulgadas, uma vez que o caso está em segredo de Justiça".
Nesta semana, Josefa da Silva Nascimento, mãe de Carolayne Nascimento Barcelos fez um desabafo. Ela disse que espera por justiça e que o responsável pelo assassinato da filha vá preso. Assista: