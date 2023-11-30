Caso Carolayne: polícia prende um dos envolvidos em morte na Serra

Carolayne Nascimento Barcelos, morta a tiros dentro de carro na Serra Crédito: Montagem | Arquivo da família

TV Gazeta, a prisão aconteceu durante uma operação da De acordo com apuração do repórter André Falcão, da, a prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil . Ao todo, foram cumpridos sete mandados, entre busca e apreensão e prisão. O suspeito tem 24 anos. Como a ação está em segredo de Justiça, o nome dele não foi divulgado.

TV Gazeta, todos os envolvidos já foram identificados. O homem foi levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Mulher, em Vitória . A delegada não deu muitos detalhes sobre as investigações mas, segundo apuração da, todos os envolvidos já foram identificados.

O crime

O caso aconteceu em outubro deste ano. À época, a família de Carolayne contou que ela havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.

Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.

Carolayne Nascimento Barcelos era formada em Administração e trabalhava com o pai, comerciante antigo de Divinópolis, no mercado da família Crédito: Acervo familiar

O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.

Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.

Ela foi socorrida de carro pelo pai e levada até a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede, onde os médicos constataram o óbito. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que "detalhes sobre a operação e da investigação não serão divulgadas, uma vez que o caso está em segredo de Justiça".