Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra Crédito: Montagem | Arquivo da família

Segundo a Polícia Civil, havia uma ordem expressa do chefe do tráfico na região, Rodrigo de Medeiros Borges, vulgo Rodrigo Caçador, para que quem não cumprisse as ordens do grupo criminoso fosse assassinado, o que ocasionou a morte da vítima. Isso porque Carolayne se assustou ao ser abordada pela organização e tentou fugir.

A delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), explicou que tudo aconteceu devido a um momento de tensão no bairro.

Your browser does not support the audio element. Os detalhes do crime em que mulher foi morta a tiros em carro na Serra

No dia anterior ao crime, dia 27 de outubro, suspeitos teriam exigido que moradores e comerciantes da região retirassem câmeras de segurança voltadas para a rua. Um morador não respeitou a ordem e, por volta das 14 horas, teve a casa invadida, quando os criminosos quebraram todas as câmeras dele, segundo a corporação. A polícia informou ainda que ele precisou ser retirado do bairro por policiais.

"Houve uma troca de tiros pouco depois, e novamente às 17 horas. Conseguimos coletar elementos que [apontam] que, depois disso, o chefe do tráfico determinou que fosse desentocado as armas escondidas na mata e todos ficassem em alerta abordando quem entrasse no bairro. O chefe do tráfico avisou ainda com a frase 'fique todo mundo na atividade. A intenção era que eles iriam fazer segurança local. O tráfico de droga acha que tem um poder paralelo ao estado'', afirmou.

Horas depois do ocorrido, os integrantes da associação criminosa foram novamente na casa do morador que teve a câmera quebrada para saquear. Na volta, viram o veículo de Carolayne, sendo ela abordada, seguindo a ordem do chefe do grupo, Rodrigo Caçador.

"[Carolayne] foi abordada por oito traficantes, mas, nesse momento, qualquer um de nós tem o instinto de reação. Ela engatou a ré e eles alvejaram o carro. Isso fez com que ela acelerasse e batesse", destacou.

As perícia apontou que as balas foram disparadas do lado direito e traseiro do carro, tendo atingido o tórax e a cabeça de Carolayne.

"Os criminosos não sabiam que era ela. Tanto que, depois do crime, foram mandadas algumas pessoas para verificarem quem era a vítima. Foi quando perceberam que era a Carolayne, pois era conhecida na região pelo pai dela ser comerciante" Raffaella Aguiar - Delegada

Novos desdobramentos

(veja os nomes e as fotos abaixo). O inquérito, segundo a corporação, foi encaminhado à Justiça no último dia 17, e o Ministério Público Estadual ( Durante as investigações, nove suspeitos foram identificados. Cinco deles foram presos e quatro estão foragidos. O inquérito, segundo a corporação, foi encaminhado à Justiça no último dia 17, e o Ministério Público Estadual ( MPES ) já ofereceu denúncia, tornando os investigados réus.

Todos vão responder por homicídio e tentativa de homicídio. Como a atuação de cada um foi diferente, alguns suspeitos também vão responder por outros crimes, como: crime ao patrimônio, furto, porte ilegal de armas, entre outros. Confira a autuação de cada um:

Os presos

Janderson de Almeida, vulgo Jandin ou Jacaré; por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador; Felipe Santos Filho, vulgo FP; por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador e crime dano ao patrimônio; Kaynan Dias Rodrigues Deniculi, vulgo Salada; por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador; Lucas Pereira de Oliveira, vulgo Indião ou Gordinho; por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador; Marcos Vinicius Barbosa, por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador e crime de dano ao patrimônio, porte ilegal de arma de fogo de calibre de uso restrito.

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Os foragidos

Jhon Cleiton Alves da Cruz, vulgo Jhon ou Jota; por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto; Marlon Borges de Aquino, vulgo Marlin ou Pateta; por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador e dano ao patrimônio; Rodrigo de Medeiros Borges, vulgo Rodrigo Caçador; por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador e dano ao patrimônio; Gilberto Freitas de Souza, vulgo Louva-Deus. por homicídio consumado e tentado qualificado e em concurso de agentes, além de furto pelo saqueamento a casa do morador, dano ao patrimônio e posse ilegal de acessório e munições de calibre restrito.

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Relembre o caso

Uma jovem de 25 anos foi morta a tiros na madrugada do dia 28 de outubro, depois de não conseguir abaixar os vidros do carro após ordem dada por criminosos no bairro Divinópolis, na Serra. Carolayne Nascimento Barcelos chegou a ser socorrida pelo pai, mas morreu após dar entrada na unidade de pronto-atendimento.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou com a família de Carolayne que ela trabalhava no comércio do pai, no bairro, e havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.

Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.

O carro da jovem foi alvejado por disparos e Carolayne morreu após ser atingida Crédito: Deyvison Reis

O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.

Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.

Ela foi socorrida de carro pelo pai e levada até a UPA de Serra Sede, onde os médicos constataram o óbito. Ainda de acordo com a família, a jovem era formada em Administração e tinha o sonho de fazer o comércio do pai crescer.

Desabafo da mãe