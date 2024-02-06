Violência fere, mata e custa caro para a economia do país

Polícia Civil prende homem acusado de homicídio Crédito: PCES

O custo da violência e da insegurança para a economia no Brasil foi quantificado em um estudo conduzido pelo Fundo Monetário Internacional: o país deixa de crescer 0,6 ponto percentual do PIB com a instabilidade social. Uma perda que é superior a dos demais países da América Latina, como um todo, onde o impacto econômico é de 0,5 ponto percentual.

A falta de segurança afeta diretamente a produtividade, tanto do ponto de vista dos trabalhadores quanto da alocação dos investimentos, públicos ou privados. Empresas necessariamente passam a ter que garantir a proteção do próprio negócio, com gastos que poderiam ser usados em recursos humanos, por exemplo. Assim como o poder público acaba tendo que direcionar cada vez mais recursos para combater o crime: no Espírito Santo, a Segurança Pública tem a terceira maior fatia do orçamento

Sem entrar no debate se mais recursos são necessários ou o se a solução é o melhor uso dos recursos disponíveis, o fato é que a solução sempre passa pelos investimentos no aparato de segurança. Ou seja, um dinheiro que sem as demandas da violência poderia ser aplicado em outras áreas.

A superação dessa tragédia brasileira deve ser, definitivamente, a grande agenda nacional (e, a reboque, do Espírito Santo) por envolver tudo aquilo que determina o nosso atraso. Além das vidas perdidas, a violência tem impacto no sistema de saúde, na construção de capital humano, na cultura do medo, na qualidade de vida. A guinada passa obrigatoriamente pela educação e pela redução da pobreza, de forma estrutural.