Saúde, Educação e Segurança terão maior fatia do Orçamento do ES

As secretarias estaduais da Saúde, Educação, Segurança Pública e Mobilidade Urbana são as que terão direito às maiores fatias de recursos em 2024, conforme estimativa no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado pelo governo do Estado Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta sexta-feira (29). As quatro pastas também foram as que garantiram maior fatia do Orçamento 2023, aprovado no final do ano passado.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) continua na liderança e terá R$ 3,82 bilhões à disposição no próximo ano, o que corresponde a 12,3% a mais do que o aprovado para o exercício atual, R$ 3,40 bilhões. A pasta terá investimentos em obras como o Hospital Geral de Cariacica e o complexo de saúde de São Mateus.

Para a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), que permanece na segunda posição, estão previstos R$ 3,21 bilhões no orçamento do ano que vem, o equivalente a um aumento de 10,95% em comparação com o deste ano, quando a pasta ficou com R$ 2,89 bilhões. A pasta tem como um dos principais investimentos a ampliação do número de escolas em tempo integral

Terceiro lugar da lista do Executivo estadual em recursos previstos, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) terá R$ 2,17 bilhões em 2024, um crescimento de 9,57% em relação a 2023, quando teve R$ 1,98 bilhão. Entre os projetos prioritários da pasta estão a ampliação do cerco inteligente e investimento em tecnologias para permitir a migração da segurança da era analógica para a digital.

Já a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura Urbana (Semobi) terá 17,74% a mais em receitas no próximo ano, saltando de R$ 1,225 bilhão, em 2023, para R$ 1,442 bilhão.

Apesar do aumento mais significativo entre as pastas que lideram o volume de recursos previstos no PLOA 2024, a Semobi não tem previsão de conclusão de grandes obras no próximo ano, enquanto este ano já entregou três projetos que chamam a atenção, como a inaguração da ciclovia e ampliação da Terceira Ponte , e o aquaviário

Cultura triplicou orçamento

O Cais das Artes, em Vitória, vai receber recursos para continuidade das obras Crédito: Ricardo Medeiros

Embora essas quatro pastas tenham direito a uma fatia maior prevista na proposta orçamentária de 2024, é a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) que tem projeção de maior crescimento percentual de sua receita: um aumento de 200,86%. O orçamento da pasta passará de R$ 53,3 milhões, em 2023, para R$ 160,4 milhões no próximo ano.

Ao ser questionado sobre o motivo de tamanho crescimento, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, atribuiu o fato à alocação dos recursos previstos para as obras do Cais das Artes na Secult. As obras foram retomadas este ano e têm execução acompanhada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), mas os recursos usados para custeá-las vão sair do orçamento da Cultura, segundo o secretário.

As obras do Cais das Artes só devem ser concluídas em dezembro de 2025 e têm custo previsto de R$ 163 milhões, divididos no orçamento dos dois próximos anos.

Por outro lado, a maior queda percentual foi registrada na previsão orçamentária da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que vai perder 50,9% em receitas. A pasta vai ter a receita reduzida de R$ 34,2 milhões, este ano, para R$ 16,8 milhões, em 2024. Nesse caso, a redução foi atribuída à retirada da execução de alguns projetos da responsabilidade da pasta, como as obras relacionadas ao programa Caminhos do Turismo, que envolve a melhoria de estradas e acessos a pontos turísticos.

A Secretaria Estadual das Mulheres, comandada por Jacqueline Moraes (PSB), faz sua estreia no PLOA 2024, com R$ 10,1 milhões previstos. O orçamento atual não previa destinação de recursos específicos para a pasta, que ainda estava ligada à Secretaria de Governo quando o orçamento deste ano foi aprovado.