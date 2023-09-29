Muitos investimentos públicos, mesmo que importantíssimos, acabam sendo difíceis de visualizar pela população. As obras, por outro lado, estão ali para todo mundo ver e têm um impacto mais claro na vida das pessoas. Pelo Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para 2024, entregue pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (29), é possível ter uma ideia de onde os recursos serão aplicados. Para o ano que vem, estão programados R$ 2,77 bilhões em investimentos, entre outros projetos, para hospitais, estradas e estádio de futebol.
Saúde pública
Uma obra bastante aguardada é o Hospital Geral de Cariacica, cuja previsão é receber R$ 44,6 milhões em 2024 para avançar em mais uma etapa da construção. Já a implantação do Complexo Regional de Saúde do Norte do Estado, em São Mateus, tem previstos R$ 34,41 milhões em investimentos. Além disso, mais R$ 1,35 milhão devem ser investidos na construção do novo hospital de Colatina.
Mobilidade urbana
O ano de 2023 foi marcado por entregas importantes na área de mobilidade, como a ampliação da Terceira Ponte, com a ciclovia, e a retomada do sistema aquaviário. Para o próximo ano, os investimentos continuam e há quase R$ 332 milhões programados para mobilidade urbana, e uma fatia, da ordem de R$ 58,6 milhões, especificamente para a Região Metropolitana. Uma das intervenções é a implementação do Corredor Metropolitano Sul, que vai interligar os terminais do Ibes (Vila Velha) e Jardim América (Cariacica), do Sistema Transcol.
Veja principais obras previstas no Orçamento do ES para 2024
Dos recursos destinados ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o Estado pretende investir pouco mais de R$ 715 milhões em "obras de implantação, pavimentação, recuperação e reabilitação de infraestruturas" e R$ 100 milhões para "manutenção e recuperação da malha rodoviária estadual".
Na cultura, o Cais das Artes
Do total de R$ 160,46 milhões destinados à Secretaria de Cultura (Secult), R$ 68 milhões serão para dar andamento às obras do Cais das Artes. Outros R$ 3,05 milhões serão utilizados na construção, reforma e adequação de espaços de cultura, conforme o projeto de lei orçamentária.
Esporte
Palco de jogos de grandes times do Brasil e até seleções internacionais, o estádio Kleber Andrade deve receber R$ 1 milhão para restauração na sua estrutura. No entanto, não foram detalhadas as intervenções que devem ser realizadas.
Respostas a desastres
Todos os anos, o período de chuva vem e, com ele, sofrimento para várias famílias vulneráveis. Nesse cenário, obras de recuperação são necessárias. Dentro do orçamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), pouco mais de R$ 1,47 milhão estão previstos para o enfrentamento a riscos e respostas a desastres.