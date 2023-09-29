A obra do Hospital Geral de Cariacica está em andamento Crédito: Fernando Madeira

Saúde pública

Uma obra bastante aguardada é o Hospital Geral de Cariacica , cuja previsão é receber R$ 44,6 milhões em 2024 para avançar em mais uma etapa da construção. Já a implantação do Complexo Regional de Saúde do Norte do Estado, em São Mateus , tem previstos R$ 34,41 milhões em investimentos. Além disso, mais R$ 1,35 milhão devem ser investidos na construção do novo hospital de Colatina

Mobilidade urbana

O ano de 2023 foi marcado por entregas importantes na área de mobilidade, como a ampliação da Terceira Ponte , com a ciclovia, e a retomada do sistema aquaviário . Para o próximo ano, os investimentos continuam e há quase R$ 332 milhões programados para mobilidade urbana, e uma fatia, da ordem de R$ 58,6 milhões, especificamente para a Região Metropolitana . Uma das intervenções é a implementação do Corredor Metropolitano Sul, que vai interligar os terminais do Ibes (Vila Velha) e Jardim América (Cariacica), do Sistema Transcol

Your browser does not support the audio element. Veja principais obras previstas no Orçamento do ES para 2024

Dos recursos destinados ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o Estado pretende investir pouco mais de R$ 715 milhões em "obras de implantação, pavimentação, recuperação e reabilitação de infraestruturas" e R$ 100 milhões para "manutenção e recuperação da malha rodoviária estadual".

Na cultura, o Cais das Artes

Do total de R$ 160,46 milhões destinados à Secretaria de Cultura (Secult), R$ 68 milhões serão para dar andamento às obras do Cais das Artes. Outros R$ 3,05 milhões serão utilizados na construção, reforma e adequação de espaços de cultura, conforme o projeto de lei orçamentária.

Esporte

Palco de jogos de grandes times do Brasil e até seleções internacionais, o estádio Kleber Andrade deve receber R$ 1 milhão para restauração na sua estrutura. No entanto, não foram detalhadas as intervenções que devem ser realizadas.

Respostas a desastres