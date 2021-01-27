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Saúde

Cariacica terá hospital com capacidade para atender 130 mil pessoas ao mês

Obra do governo estadual tem prazo de execução de 36 meses e investimento de R$ 206 milhões. Unidade receberá pacientes de todo o Estado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jan 2021 às 11:48

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:48

Imagens do canteiro de obras do Hospital Estadual de Cariacica, em Campo Belo
Área onde estão sendo realizadas as fundações para erguer Hospital Estadual de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
governo do Espírito Santo prevê que o Hospital Geral de Cariacica, que será construído no bairro Campo Belo, possa atender 130 mil pessoas por mês. Segundo o governador do Estado, Renato Casagrande, será uma das maiores unidades hospitalares do Espírito Santo.
Com um investimento de R$ 206 milhões, a obra tem prazo de execução de 36 meses. Durante o evento de assinatura da ordem de serviço para a construção do hospital, realizado nesta segunda-feira (27) no local onde será erguida a edificação, às margens da rodovia Leste-Oeste, Casagrande pontuou que o hospital terá capacidade para atender não só a população de Cariacica, mas de todo o Estado.
Reprodução do futuro Hospital Geral de Cariacica
Perspectiva de como ficará o futuro Hospital Geral de Cariacica Crédito: Divulgação
"Vai atender toda a população de Cariacica, da região Metropolitana e de outros locais do Estado, como atende hoje o Jayme (Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves). O Jayme é um hospital que hoje atende gente do Estado todo e até de Manaus. Esse hospital, junto com o Jayme, será o maior hospital do Espírito Santo. Esse hospital vai fazer 130 mil atendimentos por mês", disse o governador.
O governador também detalhou que serão cerca de 400 leitos disponibilizados no Hospital Estadual de Cariacica, desde UTIs para adultos a internações pediátricas. Haverá ainda um centro de maternidade de médio e alto risco no local. 
"Esse hospital vai ter mais de 400 leitos, 150 leitos de enfermaria, leitos de UTI, infantil e pediátrico, vai ter também o trabalho de maternidade, de risco médio e alto risco. É um hospital que está muito bem localizado, na divisa entre Cariacica e Vila Velha, ao lado da rodovia Leste-Oeste. Um investimento de R$ 206 milhões, que vai propiciar segurança na área da Saúde à população capixaba e que faz parte do nosso plano de estruturação da Saúde", afirmou.
Casagrande ainda ressaltou que o hospital poderá realizar atendimentos de alta complexidade, o que credencia o Espírito Santo a se tornar um centro de desenvolvimento de tecnologia da saúde. Segundo o governador, o Estado já possui uma das melhores redes de atendimento hospitalar do país e, com o novo hospital, irá avançar ainda mais.

PRAZO DE 36 MESES

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto Coura, explicou que o prazo para a conclusão é de 36 meses e, nesta etapa da obra, estão sendo finalizadas as fundações e contenções do hospital. Ele ressaltou que a estrutura, localizada numa área de mais de 37 mil metros quadrados, terá cinco blocos e que serão implementados 60 leitos de UTI.
"Temos uma previsão contratual de três anos de execução, 36 meses. Evidentemente, vamos fazer um esforço para diminuir o prazo, mas, tecnicamente, o prazo para finalização dessa obra são 36 meses. Serão cinco blocos, estamos finalizando as fundações e as contenções. Será todo fechado com ar-condicionado central. Nós teremos, só neste hospital, 60 leitos de UTI e os equipamentos já estão sendo providenciados pela Secretaria do Estado de Saúde", destacou.

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