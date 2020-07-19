Hospital de Cariacica inicia procedimentos com robô cirúrgico

Dr. Gustavo Peixoto, Paola de Lima Vieira (enfermeira) e Dr. Claudio Borges Crédito: Divulgação

O Meridional Cariacica recebeu esta semana o robô da Vinci® Xi. Fruto de um investimento de R$ 25 milhões, o programa de cirurgia robótica do hospital está pronto para começar a realizar as cirurgias e deve começar a agendar os procedimentos ainda no final de julho. Os médicos que irão manusear o robô passarão por um treinamento em um centro que fica no Rio de Janeiro. O sistema cirúrgico, que é considerado o mais moderno do segmento robótico do mundo, reproduz os movimentos dos cirurgiões para os instrumentos robóticos, que se tornam mais precisos e atingem posições difíceis. As incisões são menores que a cirurgia tradicional.

GAMES EM ALTA

Um setor que está em ascensão, no Brasil e no mundo, e que nem mesmo a atual crise – provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) – abala é o de games. O mercado ultrapassou a indústria de cinema e de música em termos financeiros, se tornando a forma de entretenimento mais lucrativa do mundo. Para se ter uma ideia, a estreia de “Vingadores: Guerra Infinita” (recorde de bilheteria) gerou US$ 258mi, enquanto o lançamento do jogo “Grand Theft Auto V” fez US$ 818mi, em 24 horas.

De acordo com o assessor de investimentos, Giuliano Giberni, da Golden Investimentos, há inúmeras possibilidades de rentabilidade com este mercado. “A indústria de vídeo games atingiu US$ 135bi e o número de entusiastas chegou a 1,6bi no final de 2018, tendo dobrado de tamanho em apenas cinco anos. À medida que mais jogos são adicionados às plataformas, espera-se que o mercado cresça exponencialmente, e junto com isso, as receitas das produtoras de games, que podem ser incentivadas”, explica.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA OS FILHOS

Economista Cecília Perini Crédito: Divulgação

A redução dos salários, ou até mesmo a demissão, podem trazer aprendizados fundamentais às famílias nesta pandemia. Um deles é a importância de educar financeiramente os filhos. “Tudo tem seu lado bom. Diante dos problemas com finanças o melhor é ensinar a criança a construir soluções. Evite fingir que está tudo bem. Ao crescer terão os próprios problemas. Se souberem lidar com eles, melhor”, pontuou a economista Cecília Perini.

Segundo ela, que também é educadora financeira, a forma como os pais lidam com dinheiro influencia diretamente os filhos. “É mais do que dar mesada. É ensinar princípios. Crianças aprendem sobre finanças dentro de casa. Se a situação é de crise, use o problema para instruir seu pequeno a organizar os recursos disponíveis e a definir prioridades”, recomendou.

Cecília Perini explica que o aprendizado precisa ser compatível com a idade do filho. Ela defende uma conversa franca sobre a situação do orçamento doméstico. “Seria esse o primeiro passo. Nesse bate-papo, motive a criança a acreditar que dias melhores virão e, claro, deixe ela participar dessa fase definindo algum tipo de contenção de gasto”, disse.