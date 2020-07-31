Governo publica edital para construção de hospital em Cariacica

Reprodução de como deve ficar o Hospital Geral de Cariacica Crédito: Divulgação/Governo do ES

Hospital Geral de Cariacica, orçado na quantia de R$ 213.799.784,39. Segundo divulgado pela gestão estadual, a empresa vencedora terá 1260 dias corridos (cerca de três anos e meio) para a execução dos trabalhos. governo do Estado publicou nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial o aviso de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pela construção do prédio do, orçado na quantia de. Segundo divulgado pela gestão estadual, a empresa vencedora terácorridos (cerca de três anos e meio) para a execução dos trabalhos.

Atualmente, estão em execução as obras da primeira fase, de fundação e contenções, que devem ser finalizadas em dezembro deste ano. O Hospital Geral de Cariacica está sendo construído às margens da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo.

O governador do Estado, Renato Casagrande , ressaltou a importância dessa nova etapa da obra para a população a cidade da Grande Vitória.

"Demos ordem de serviço da fundação e a obra já está a todo vapor. Serão investidos ao todo cerca de R$ 230 milhões, sendo que na fundação foram R$ 16 milhões. Nessa próxima etapa, teremos um aporte de R$ 70 milhões em recursos da bancada federal, a quem eu agradeço. O restante será com recursos do Estado. Essa é uma obra muito sonhada pela população do Espírito Santo e principalmente de Cariacica", disse.

Casagrande salientou a importância do Hospital Geral de Cariacica para a cidade e a Grande Vitória Crédito: Divulgação/Governo do ES

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto Coura, explicou que a obra está sendo realizada em etapas. Nós já iniciamos a execução dos trabalhos com os serviços de fundação e contenções, colocação de blocos e estaqueamento. Com a publicação do edital lançado hoje, daremos continuidade a essa obra tão importante. Cariacica terá o maior hospital do Espírito Santo, afirmou.

O Hospital Geral de Cariacica terá pronto-socorro clínico e cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), maternidade de alto risco e cuidados intensivos neonatais. Atenderá especialidades, como clínica médica, neurologia, nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, maternidade e cirurgia de cabeça e pescoço. A estrutura também terá um heliponto.

No total, serão 408 leitos, entre censáveis (de internação) e não censáveis (de apoio). A previsão é de que sejam realizados mais de oito mil atendimentos por mês no Pronto-Socorro e cerca de 120 mil atendimentos na UTI, UTI neonatal (UTIN), maternidade e clínicas médicas e cirúrgicas.

A construção do Hospital Geral de Cariacica está em fase de terraplanagem e preparação do terreno para receber a edificação Crédito: Fernando Madeira