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Obra de R$ 213 milhões

Governo publica edital para construção de hospital em Cariacica

A publicação foi feita nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial e a expectativa é que a empresa vencedora execute a obra do prédio do Hospital Geral de Cariacica em 1260 dias (cerca de três anos e meio)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:55

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:55

Reprodução do futuro Hospital Geral de Cariacica
Reprodução de como deve ficar o Hospital Geral de Cariacica Crédito: Divulgação/Governo do ES
governo do Estado publicou nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial o aviso de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pela construção do prédio do Hospital Geral de Cariacica, orçado na quantia de R$ 213.799.784,39. Segundo divulgado pela gestão estadual, a empresa vencedora terá 1260 dias corridos (cerca de três anos e meio) para a execução dos trabalhos.

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Atualmente, estão em execução as obras da primeira fase, de fundação e contenções, que devem ser finalizadas em dezembro deste ano. O Hospital Geral de Cariacica está sendo construído às margens da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo.
O governador do Estado, Renato Casagrande, ressaltou a importância dessa nova etapa da obra para a população a cidade da Grande Vitória.
"Demos ordem de serviço da fundação e a obra já está a todo vapor. Serão investidos ao todo cerca de R$ 230 milhões, sendo que na fundação foram R$ 16 milhões. Nessa próxima etapa, teremos um aporte de R$ 70 milhões em recursos da bancada federal, a quem eu agradeço. O restante será com recursos do Estado. Essa é uma obra muito sonhada pela população do Espírito Santo e principalmente de Cariacica", disse.
Governo do ES
Casagrande salientou a importância do Hospital Geral de Cariacica para a cidade e a Grande Vitória Crédito: Divulgação/Governo do ES
O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto Coura, explicou que a obra está sendo realizada em etapas. Nós já iniciamos a execução dos trabalhos com os serviços de fundação e contenções, colocação de blocos e estaqueamento. Com a publicação do edital lançado hoje, daremos continuidade a essa obra tão importante. Cariacica terá o maior hospital do Espírito Santo, afirmou.
O Hospital Geral de Cariacica terá pronto-socorro clínico e cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), maternidade de alto risco e cuidados intensivos neonatais. Atenderá especialidades, como clínica médica, neurologia, nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, maternidade e cirurgia de cabeça e pescoço. A estrutura também terá um heliponto.
No total, serão 408 leitos, entre censáveis (de internação) e não censáveis (de apoio). A previsão é de que sejam realizados mais de oito mil atendimentos por mês no Pronto-Socorro e cerca de 120 mil atendimentos na UTI, UTI neonatal (UTIN), maternidade e clínicas médicas e cirúrgicas.
Data: 13/11/2018 - Margens do Corredor Leste-Oeste, de Cariacica a Vila Velha - Placa da Primeira etapa de construção do Hospital Geral de Cariacica
A construção do Hospital Geral de Cariacica está em fase de terraplanagem e preparação do terreno para receber a edificação  Crédito: Fernando Madeira
A obra possuirá uma área total construída de quase 38 mil metros quadrados distribuídos em cinco blocos, sendo o mais alto deles o bloco B, com oito pavimentos. Além disso, o Hospital Geral de Cariacica vai contar com 550 vagas de estacionamento para os usuários. O terreno onde está sendo construída a unidade foi doado pela Prefeitura Municipal de Cariacica.

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