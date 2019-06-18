Governo vai lançar edital para a base do Hospital Geral de Cariacica

Local onde será construído o Hospital Geral de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Ainda sem ter a liberação da Caixa Econômica Federal para a publicação do edital de construção completa do Hospital Geral de Cariacica , no bairro Campo Belo, o governo do Estado vai publicar o edital para começar uma parte das obras e construir a fundação da estrutura.

O governador Renato Casagrande afirmou, na manhã desta terça-feira (18), que o investimento para a construção da base do hospital será de aproximadamente R$ 18 milhões e deve começar em setembro deste ano.

"Esse edital tem um preço referência de R$ 18 milhões, na disputa (entre as empresas) pode cair. É o primeiro passo para a construção do Hospital Geral de Cariacica. A construção está dependendo de uma aprovação do projeto pela Caixa Econômica Federal. Vamos publicar o edital para adiantar a obra", explicou o governador.

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A obra total do hospital tem um preço estimado de R$ 240 milhões e o edital para contratação da empresa responsável chegou a ser anunciado em outubro do ano passado. Em janeiro de 2019, no entanto, logo nos primeiros dias do seu mandato, Renato Casagrande cancelou o edital.

O governador explicou que a medida foi tomada porque a bancada capixaba na Câmara dos Deputados havia conseguido R$ 74 milhões para a construção do hospital e o estado perderia esse recursos se o edital não fosse cancelado e submetido a uma aprovação do projeto pela Caixa Econômica Federal. A expectativa do governo estadual é para que a aprovação da Caixa aconteça no segundo semestre deste ano.

OUTROS DETALHES DA OBRA

O Hospital Geral de Cariacica será construído às margens da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo. Com um investimento previsto de R$ 40 milhões para a compra de equipamentos, a unidade terá oito pavimentos e heliponto. Serão oferecidos atendimentos adulto e infantil, com serviço de maternidade, pronto-socorro clínico e cirúrgico.

ATENDIMENTO

Pronto-Socorro: 8.200 pessoas/mês

Diárias de UTI: 30.000 diárias/ano

Diárias de UTIN: 33.000 diárias/ano

Maternidade: 22.000 diárias/ano

Clínicas: 34.000 diárias/ano

Número de vagas de veículos: 382

COMPOSIÇÃO DO EDIFÍCIO

1º pavimento (térreo): pronto-socorro, pronto atendimento, centro de diagnóstico, hospital dia e centro cirúrgico;

2º pavimento: maternidade, centro obstétrico, pronto atendimento obstétrico, entrada social do hospital e maternidade;

3º pavimento: UTI pediátrica e neonatal, internação pediátrica;

4º pavimento: administração, diretoria, centro de estudos, laboratórios, praça de convivência, infraestrutura predial;

5º e 6º pavimentos: UTI adulto;