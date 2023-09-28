Petrobras e Vale fazem parceria para produzir combustível verde

Presidentes da Petrobras, Jean Paul Prates, e da Vale, Eduardo Bartolomeo, assinam acordo Crédito: Rafael Pereira/Divulgação

Petrobras e a Vale estabeleceram uma parceria que visa ao desenvolvimento do chamado combustível verde ou sustentável, isto é, menos poluente. Para tanto, as empresas assinaram nesta quinta-feira (28) um protocolo de intenções para desenvolver soluções de baixo carbono ao longo dos próximos dois anos, período de duração do acordo.

Conforme informações divulgadas pelas empresas, a parceria prevê a avaliação de oportunidades conjuntas de descarbonização, abrangendo o desenvolvimento de iniciativas em combustíveis sustentáveis — como hidrogênio, metanol verde, biobunker, amônia verde e diesel renovável — e de tecnologias de captura e armazenamento de CO² (gás carbônico).

A iniciativa, na avaliação de Petrobras e Vale, será estratégica para impulsionar a transição energética no país. “São as duas maiores empresas brasileiras unindo forças em torno de um propósito comum: desenvolver as mais modernas soluções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa”, ressaltou Prates.