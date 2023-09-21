Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fábrica de fertilizantes

ES pode entrar no mapa dos fertilizantes com amônia e hidrogênio verdes

Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates destaca que a implantação de polo gás-químico em Linhares voltará a ser analisada pela empresa
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 set 2023 às 12:08

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 12:08

Num cenário de retomada da indústria de fertilizantes planejada pela Petrobras, o Espírito Santo pode entrar no mapa da produção do insumo agrícola no país, com destaque para a amônia e hidrogênio verde, importantes para a transição energética.
A informação é do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que falou em entrevista exclusiva para A Gazeta que a instalação de um polo gás-químico em Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai voltar a ser analisada pela estatal. 
Prates destaca que a implantação da unidade deve entrar ao final da lista do cronograma de uma série de retomadas de operações de fertilizantes no país, análise que pode levar mais um ano a ser feita.
“Nós podemos analisar Linhares mais uma vez. Mas dentro de um calendário coerente, após as duas unidades que já existem na baía de Sergipe, após retomada das operações da unidade que já temos na Repar do Paraná e após finalizar uma planta grande e moderna que ficou 80% pronta em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que vem com gás da Bolívia”, afirma.
ES pode entrar no mapa dos fertilizantes com amônia e hidrogênio verdes
A unidade produtora de fertilizantes nitrogenados (principalmente amônia e ureia) a partir do gás natural foi anunciada em 2010 pela estatal e o governo do Espírito Santo chegou a investir R$ 10 milhões na desapropriação de uma fazenda de 415 hectares em Palhal, onde ficaria a fábrica, mas a Petrobras não levou o negócio à frente.
“Dentro do cronograma, mais à frente, em talvez um ano a gente possa fazer um mapa dos fertilizantes nacionais e rever o processo do Espírito Santo também com a possibilidade de hidrogênio verde e amônia verde”, diz.
Prates destaca que a retomada da indústria de fertilizantes começou a ser avaliada numa antecipação de diretrizes de planos estratégicos do futuro da companhia, após o segmento ter sido retirado do plano estratégico da gestão passada.
“Adiantamos algumas coisas, entre elas que nós voltaríamos para o setor de fertilizantes. Fertilizante faz sentido para a transição energética. Você começa a fazer fertilizantes, inclusive com componentes biológicos além do gás natural. Então, por exemplo, a amônia verde que provém de energia renovável da fabricação de hidrogênio é um futuro importante para nós. Enquanto isso não chega, ainda temos o gás natural”, avalia.

Qual o papel dos fertilizantes?

A produção de fertilizantes nitrogenados se insere na cadeia de valor do gás natural. Fertilizantes nitrogenados são derivados da amônia – que é obtida a partir da transformação química do gás natural – e amplamente utilizados na agropecuária e na indústria. A amônia é usada na indústria alimentícia e na produção de desinfetantes, tinturas de cabelo, materiais plásticos, couro e explosivos, entre outros produtos, mas sua principal utilização é como matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados (ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio).

Estudo do Estado

No início do ano, o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço tiveram uma reunião com o presidente da Petrobras, ocasião em que pediram análise da retomada do projeto da unidade de fertilizantes voltada para amônia e ureia em Linhares. 
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) também chegaram a anunciar que vão fazer, em conjunto, um estudo de viabilidade técnica e econômica para a construção do polo gás-químico no Norte do Espírito Santo para apresentar à Petrobras.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Petrobras: infraestrutura de gás do ES servirá de base para o hidrogênio

ES é estratégico para Brasil ter gás competitivo, diz presidente da Petrobras

Presidente da Petrobras promete R$ 22 bi em investimentos no ES em quatro anos

Petrobras vai investir em dois parques eólicos no ES, diz Jean Paul Prates

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Linhares Petrobras Petróleo e gás Jean Paul Prates
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados