Num cenário de retomada da indústria de fertilizantes planejada pela Petrobras , o Espírito Santo pode entrar no mapa da produção do insumo agrícola no país, com destaque para a amônia e hidrogênio verde, importantes para a transição energética.

A Gazeta que a instalação de um polo gás-químico em A informação é do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que falou em entrevista exclusiva paraque a instalação de um polo gás-químico em Linhares , no Norte do Espírito Santo , vai voltar a ser analisada pela estatal.

Prates destaca que a implantação da unidade deve entrar ao final da lista do cronograma de uma série de retomadas de operações de fertilizantes no país, análise que pode levar mais um ano a ser feita.

“Nós podemos analisar Linhares mais uma vez. Mas dentro de um calendário coerente, após as duas unidades que já existem na baía de Sergipe, após retomada das operações da unidade que já temos na Repar do Paraná e após finalizar uma planta grande e moderna que ficou 80% pronta em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que vem com gás da Bolívia”, afirma.

Your browser does not support the audio element. ES pode entrar no mapa dos fertilizantes com amônia e hidrogênio verdes

“Dentro do cronograma, mais à frente, em talvez um ano a gente possa fazer um mapa dos fertilizantes nacionais e rever o processo do Espírito Santo também com a possibilidade de hidrogênio verde e amônia verde”, diz.

Prates destaca que a retomada da indústria de fertilizantes começou a ser avaliada numa antecipação de diretrizes de planos estratégicos do futuro da companhia, após o segmento ter sido retirado do plano estratégico da gestão passada.

“Adiantamos algumas coisas, entre elas que nós voltaríamos para o setor de fertilizantes. Fertilizante faz sentido para a transição energética. Você começa a fazer fertilizantes, inclusive com componentes biológicos além do gás natural. Então, por exemplo, a amônia verde que provém de energia renovável da fabricação de hidrogênio é um futuro importante para nós. Enquanto isso não chega, ainda temos o gás natural”, avalia.

Qual o papel dos fertilizantes? A produção de fertilizantes nitrogenados se insere na cadeia de valor do gás natural. Fertilizantes nitrogenados são derivados da amônia – que é obtida a partir da transformação química do gás natural – e amplamente utilizados na agropecuária e na indústria. A amônia é usada na indústria alimentícia e na produção de desinfetantes, tinturas de cabelo, materiais plásticos, couro e explosivos, entre outros produtos, mas sua principal utilização é como matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados (ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio).

Estudo do Estado