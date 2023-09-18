Petrobras vai investir em dois parques eólicos no ES, diz Jean Paul Prates

A Gazeta, na manhã desta segunda-feira (18), em Vitória. O Espírito Santo deve receber investimentos em dois parques eólicos em alto-mar, no Litoral Sul. A informação foi dada pelo presidente da Petrobras , Jean Paul Prates, durante entrevista exclusiva para, na manhã desta segunda-feira (18), em Vitória.

De acordo com ele, um investimento será feito em parceria com a Equinor, que é a estatal norueguesa de petróleo. O outro será 100% da petroleira brasileira. As duas propostas devem ficar entre as cidades de Itapemirim e Presidente Kennedy. Além do território capixaba, haverá outras áreas de produção em cinco Estados.

Mas o presidente destaca que a migração para essa nova indústria não será feita de uma hora para outra. A construção de uma planta demora de seis a oito anos. Segundo ele, porém, se a empresa não começar a trabalhar agora, ficará para trás.

"Será com muita calma, muita responsabilidade, no tempo devido, com todas as análises de viabilidade organizadas, mas vamos ingressar nesse nesse novo patamar de indústria, que é o aproveitamento dos ventos em alto-mar. Isso vai nos exigir, da mesma forma que para o petróleo, experiência e habilidade nas operações marítimas. E a Petrobras mais do que nenhuma empresa tem condições de fazer isso.