Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ventos do mar

Petrobras vai investir em dois parques eólicos no ES, diz Jean Paul Prates

Informação foi confirmada pelo presidente da estatal, durante entrevista exclusiva para A Gazeta, nesta segunda-feira (18). Transformação de ventos do alto-mar em energia será no Litoral Sul capixaba
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 set 2023 às 17:06

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 17:06

O Espírito Santo deve receber investimentos em dois parques eólicos em alto-mar, no Litoral Sul. A informação foi dada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, durante entrevista exclusiva para A Gazeta, na manhã desta segunda-feira (18), em Vitória. 
De acordo com ele, um investimento será feito em parceria com a Equinor, que é a estatal norueguesa de petróleo. O outro será 100% da petroleira brasileira. As duas propostas devem ficar entre as cidades de Itapemirim e Presidente Kennedy. Além do território capixaba, haverá outras áreas de produção em cinco Estados. 
Mas o presidente destaca que a migração para essa nova indústria não será feita de uma hora para outra. A construção de uma planta demora de seis a oito anos. Segundo ele, porém, se a empresa não começar a trabalhar agora, ficará para trás. 
"Será com muita calma, muita responsabilidade, no tempo devido, com todas as análises de viabilidade organizadas, mas vamos ingressar nesse nesse novo patamar de indústria, que é o aproveitamento dos ventos em alto-mar. Isso vai nos exigir, da mesma forma que para o petróleo, experiência e habilidade nas operações marítimas. E a Petrobras mais do que nenhuma empresa tem condições de fazer isso. 
Jean Paul Prates veio a Vitória para comemorar os 15 anos de exploração do pré-sal, que começou em solo capixaba.

Veja Também

Petróleo: terceiro maior produtor, Espírito Santo patina na inovação

Diante de um novo mercado, Fórum Capixaba de Petróleo e Gás é reformulado

Gasolina em refinarias privadas custa mais do que em unidades da Petrobras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Petrobras Energia Renovável Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados