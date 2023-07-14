Cais das Artes: Casagrande promete conclusão da obra até janeiro de 2026

As obras do Cais das Artes começaram oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung (MDB). O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações empacou a obra.

O projeto é do renomado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, falecido em 2021, antes da conclusão da edificação. O desenho original do complexo cultural prevê:

► Teatro com 600 metros quadrados com 1,3 mil lugares e um vão livre de mais de 25 metros de altura até o teto

► Museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados

► Auditório para 225 pessoas

► Cinco salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção e cafeteria

► Praça com cafeterias, livrarias e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre