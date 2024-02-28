O desafio de colocar a sala de aula como prioridade de vida

Sala de aula Crédito: Divulgação

Quando o assunto é educação, o Brasil está sempre correndo atrás. Os anos perdidos da pandemia só acentuaram essa sensação: quando escolas foram fechadas por um motivo de força maior, as defasagens de aprendizado que já acompanhavam os alunos (sobretudo os da rede pública) se amplificaram. O processo educacional, com suas feridas abertas, teve perdas ainda mais significativas, com mais crianças e adolescentes fora da sala de aula.

O levantamento do Ministério da Educação mostra outros êxitos, como o aumento das matrículas na educação em tempo integral, no ensino médio, passando de 20,4% (2022) para 21,9% (2023) na rede pública e de 9,1% (2022) para 11% (2023) na rede privada.

Aumentar a jornada integral é uma meta prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a oferta de “educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da educação básica”.

Contudo, ainda há um longo caminho a ser construído na educação básica. O ensino médio segue sendo o protagonista da evasão escolar no Brasil. O que exige uma mudança de trajetória. O Novo Ensino Médio começou a ser aplicado parcialmente em 2022 e foi suspenso no ano passsado, com perspectivas de novas mudanças. Um impasse que atrasa uma esperada revolução nesta etapa, que traga uma maior capacidade de reter os estudantes.

Não é exagero afirmar que a educação precária, que não consegue engajar os mais jovens, está no cerne das principais mazelas brasileiras. As deficiências educacionais prejudicam o desempenho econômico do país e acentuam as desigualdades sociais, beneficiando a criminalidade. Qualquer transformação nessa área passa por colocar a sala de aula como protagonista, com o conhecimento sendo a chave para as oportunidades.