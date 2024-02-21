Vila Velha: Terminal de Itaparica continua dando vexame

Chuva destrói cobertura de lona do Terminal de Itaparica em Vila Velha Crédito: Reprodução

Mas os problemas vêm de antes e se confundem com a própria história do terminal, que nasceu em 2009, após obras que levaram cinco anos para serem concluídas. Foram R$ 12,4 milhões em investimentos. Em junho de 2013, o desabamento de parte da cobertura, durante um vendaval que atingiu a Grande Vitória, danificou a estrutura.

Após uma interdição por irregularidades estruturais que ameaçavam a segurança dos passageiros, a antiga estrutura do terminal foi sepultada em 2018. Foram mais de dois anos de reconstrução até a reinauguração em 2021.

Esse extenso prelúdio é necessário para justificar as razões do "vexame" estampado no título, substantivo que já havia sido utilizado em outro editorial , em 2021. Afinal, o Terminal de Itaparica coleciona prejuízos e danos estruturais numa recorrência que incomoda demais os contribuintes e cidadãos. Quem sofre na pele é o usuário, afetado pela falta de segurança constante.

Os R$ 2,5 milhões necessários para a recuperação da lona vão resolver definitivamente a sequência de rompimentos, quando há chuvas mais intensas? De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a empresa fará a soldagem de equipamentos, consertos na membrana danificada, destensionamento e retensionamento de toda estrutura, além da execução das manutenções preventivas e corretivas, vistoria dos cabos e soldas, e limpeza das membranas. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 90 dias.