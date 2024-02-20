Crea-ES recomenda monitoramento diário de cobertura do Terminal de Itaparica

O presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva, relembra que os problemas nas membranas que cobrem o terminal rodoviário persistem desde 2021 “Em todos esses momentos, o Crea-ES fiscalizou, vistoriou e orientou os responsáveis para a necessidade de uma solução definitiva visando a segurança dos frequentadores do espaço. No entanto, nos primeiros dois meses de 2024, a estrutura voltou a ceder devido às chuvas, rompendo e provocando vazamentos e alagamentos no piso”, diz.

Cola e adesivo encontrados na lona

Na vistoria realizada na segunda-feira (19), foram identificadas mais uma vez avarias na membrana tensionada da cobertura do local, muitos pontos cobertos de maneira paliativa, com utilização de cola e adesivo, e rasgos de mais de 3 metros de comprimento.

“Os locais onde já haviam sido feitas manutenções, próximos dos reparos da manta, foram novamente danificados. Há uma empresa trabalhando no local. Solicitaremos ao órgão responsável uma cópia do laudo que está sendo elaborado, os nomes e as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos responsáveis. Vamos apurar também se houve manutenção preventiva periódica e se, por ventura, ocorreram falhas nessas manutenções”, afirmou o engenheiro Giuliano Battisti.

A recomendação do Crea-ES é por ações corretivas imediatas e pela adoção de um sistema de monitoramento constante do Terminal de Itaparica, caso seja mantida essa atual estrutura.

“Nosso parecer preliminar é de que se for mantida essa estrutura, com esse tipo de membrana, será necessário adotar um sistema de acompanhamento diário do local, que passa diuturnamente por variações térmicas importantes, sofrendo impactos diretos do sol, da chuva e de fortes ventos”, concluiu Battisti.

Reparo vai custar R$ 2,5 milhões

A empresa responsável pelas obras foi contratada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e tem o prazo de 90 dias para concluir os trabalhos.

O valor total das intervenções é de R$ 2.544.388,30 e engloba a prestação de serviços de reparo nas avarias causadas após episódios de chuva intensa.