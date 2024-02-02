ES busca solução para lona de terminal que rompe quando chove forte

Churra destrói parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a Ceturb, a empresa responsável pela consultoria já está finalizando o relatório de inspeção da condição atual da membrana de cobertura do Terminal de Itaparica. A inspeção vai detalhar todos os reparos necessários para recuperação da estrutura.

A previsão é que o relatório seja finalizado até a próxima terça-feira (6), já que foi necessário ampliar a inspeção, devido aos impactos causados pela forte chuva forte da última segunda-feira (29). "Esse relatório irá detalhar o serviço de recuperação da estrutura de toda a cobertura do terminal. Após receber o relatório, a Ceturb fará a contratado imediata dos serviços necessários", explica a companhia.

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