Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Problema recorrente

ES busca solução para lona de terminal que rompe quando chove forte

Após inauguração em 2021, estrutura se rompeu quatro vezes; Ceturb-ES diz que relatório final apontando melhorias fica pronto até o dia 6

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 10:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2024 às 10:27
Churra destrói parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica
Churra destrói parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica Crédito: Leitor | A Gazeta
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) contratou uma consultoria para saber como recuperar a cobertura de lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Desde a inauguração, em 2021, a estrutura se rompeu quatro vez, duas somente em janeiro deste ano, após chuvas fortes atingirem a cidade. 
Segundo a Ceturb, a empresa responsável pela consultoria já está finalizando o relatório de inspeção da condição atual da membrana de cobertura do Terminal de Itaparica. A inspeção vai detalhar todos os reparos necessários para recuperação da estrutura.

Veja Também

Rompeu 4 vezes: cobertura do Terminal de Itaparica tem histórico de problemas

A previsão é que o relatório seja finalizado até a próxima terça-feira (6), já que foi necessário ampliar a inspeção, devido aos impactos causados pela forte chuva forte da última segunda-feira (29). "Esse relatório irá detalhar o serviço de recuperação da estrutura de toda a cobertura do terminal. Após receber o relatório, a Ceturb fará a contratado imediata dos serviços necessários", explica a companhia.

Lona se rompeu quatro vezes após inauguração 

O antigo Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura. O valor orçado para a intervenção pelo governo do Estado foi de R$ 12 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES Grande Vitória Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica
Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados