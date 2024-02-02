ES busca solução para lona de terminal que rompe quando chove forte

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) contratou uma consultoria para saber como recuperar a cobertura de lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Desde a inauguração, em 2021, a estrutura se rompeu quatro vez, duas somente em janeiro deste ano, após chuvas fortes atingirem a cidade.
Segundo a Ceturb, a empresa responsável pela consultoria já está finalizando o relatório de inspeção da condição atual da membrana de cobertura do Terminal de Itaparica. A inspeção vai detalhar todos os reparos necessários para recuperação da estrutura.
A previsão é que o relatório seja finalizado até a próxima terça-feira (6), já que foi necessário ampliar a inspeção, devido aos impactos causados pela forte chuva forte da última segunda-feira (29). "Esse relatório irá detalhar o serviço de recuperação da estrutura de toda a cobertura do terminal. Após receber o relatório, a Ceturb fará a contratado imediata dos serviços necessários", explica a companhia.
Lona se rompeu quatro vezes após inauguração
O antigo Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura. O valor orçado para a intervenção pelo governo do Estado foi de R$ 12 milhões.
- Março de 2021: estrutura é inaugurada em janeiro e dois meses depois volta a ter problemas com vazamentos no teto;
- Janeiro de 2023: lona não suporta chuva forte e rasga, danificando letreiros;
- 22 de janeiro de 2024: chuva forte destrói parte da cobertura;
- 29 de janeiro de 2024: situação se repete e outra parte da cobertura rasga.