Rompeu 4 vezes: cobertura do Terminal de Itaparica tem histórico de problemas

Fechado em 2018

O terminal foi fechado em julho de 2018 por problemas na estrutura. Uma perícia constatou falha estrutural, principalmente no telhado, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

Em dezembro de 2020, durante a instalação, parte das lonas que compõem o teto do terminal cedeu , em decorrência do grande volume de chuvas em Vila Velha. Na ocasião, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) alegou que o problema ocorreu porque a cobertura não havia sido totalmente instalada e a membrana (lona) ainda estava sendo tensionada.

Furos foram feitos nos pontos onde houve acúmulo de água para que o líquido escoasse Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

Lona cede após inauguração

Dois meses após a inauguração, a lona da cobertura acumulou água e houve vazamentos . A reportagem entrou em contato com o Departamento de Edificação e Rodovias (DER-ES) para saber sobre as condições da estrutura e resolução dos problemas registrados.

Na época, o órgão respondeu, por nota, dizendo que “a lona que cobre as catracas não têm a mesma composição da lona principal, que cobre o corpo do Terminal, e que uma equipe está avaliando a melhor solução para realocá-la adequadamente”. Lembrou ainda que “mesmo com a grande quantidade de chuva, a lona principal não sofreu nenhum tipo de dano”.

Terminal de Itaparica com a lona cheia de água, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Problema se repetiu em 2023

A Gazeta mostra que a água se acumula sobre uma parte da membrana. A lona não resiste e acaba se rompendo, danificando também um dos letreiros com informações sobre linhas do Sistema Transcol, perto de onde havia passageiros aguardando os ônibus. Parte da lona ficou destruída em janeiro de 2023 , novamente após episódios de chuva intensa. Um vídeo enviado por um leitor demostra que a água se acumula sobre uma parte da membrana. A lona não resiste e acaba se rompendo, danificando também um dos letreiros com informações sobre linhas do Sistema Transcol, perto de onde havia passageiros aguardando os ônibus.

Duas vezes em janeiro de 2024

A cobertura foi danificada mais uma vez na noite do dia 21 de janeiro devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Mesmo com parte da cobertura danificada, os ônibus circulam normalmente pelo local na segunda-feira (22)

Em nota, a Ceturb-ES informou que já havia feito a contratação de uma empresa especializada para realizar um levantamento dos reparos que devem ser realizados na cobertura do espaço.

Oito dias depois, a estrutura voltou a apresentar problemas. O acumulado de água formou uma "barriga" na lona que cobre o local, que, mais uma vez, rasgou devido ao peso.