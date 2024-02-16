Rompeu 4 vezes: cobertura do Terminal de Itaparica tem histórico de problemas

O governo do Espírito Santo vai gastar mais R$ 2,5 milhões para reparar a membrana de lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. O local foi fechado em 2018 por problemas no telhado e recebeu investimento de R$ 12 milhões, ganhando a cobertura de lona, que apresentou danos antes mesmo da inauguração e se rompe com frequência. A reportagem de A Gazeta preparou um histórico relembrando os quatro rompimentos, que prejudicaram a vida dos passageiros e usuários do Sistema Transcol. Confira abaixo.
Fechado em 2018
O terminal foi fechado em julho de 2018 por problemas na estrutura. Uma perícia constatou falha estrutural, principalmente no telhado, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.
Em dezembro de 2020, durante a instalação, parte das lonas que compõem o teto do terminal cedeu, em decorrência do grande volume de chuvas em Vila Velha. Na ocasião, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) alegou que o problema ocorreu porque a cobertura não havia sido totalmente instalada e a membrana (lona) ainda estava sendo tensionada.
Lona cede após inauguração
Dois meses após a inauguração, a lona da cobertura acumulou água e houve vazamentos. A reportagem entrou em contato com o Departamento de Edificação e Rodovias (DER-ES) para saber sobre as condições da estrutura e resolução dos problemas registrados.
Na época, o órgão respondeu, por nota, dizendo que “a lona que cobre as catracas não têm a mesma composição da lona principal, que cobre o corpo do Terminal, e que uma equipe está avaliando a melhor solução para realocá-la adequadamente”. Lembrou ainda que “mesmo com a grande quantidade de chuva, a lona principal não sofreu nenhum tipo de dano”.
Problema se repetiu em 2023
Parte da lona ficou destruída em janeiro de 2023, novamente após episódios de chuva intensa. Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra que a água se acumula sobre uma parte da membrana. A lona não resiste e acaba se rompendo, danificando também um dos letreiros com informações sobre linhas do Sistema Transcol, perto de onde havia passageiros aguardando os ônibus.
Duas vezes em janeiro de 2024
A cobertura foi danificada mais uma vez na noite do dia 21 de janeiro devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Mesmo com parte da cobertura danificada, os ônibus circulam normalmente pelo local na segunda-feira (22).
Em nota, a Ceturb-ES informou que já havia feito a contratação de uma empresa especializada para realizar um levantamento dos reparos que devem ser realizados na cobertura do espaço.
Oito dias depois, a estrutura voltou a apresentar problemas. O acumulado de água formou uma "barriga" na lona que cobre o local, que, mais uma vez, rasgou devido ao peso.
Em imagens gravadas por passageiros é possível ver o momento em que a lona rasga e forma uma cachoeira momentânea em pleno centro urbano.