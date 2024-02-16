Reparo da cobertura do Terminal de Itaparica vai custar R$ 2,5 milhões

Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva Crédito: Fernando Madeira

A empresa responsável pelas obras foi contratada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e tem o prazo de 90 dias para concluir os trabalhos.

O valor total das intervenções é de R$ 2.544.388,30 e engloba a prestação de serviços de reparo nas avarias causadas após episódios de chuva intensa.

Para solucionar isso, a empresa fará a soldagem de equipamentos, consertos na membrana danificada, destensionamento e retensionamento de toda estrutura, além da execução das manutenções preventivas e corretivas, vistoria dos cabos e soldas, e limpeza das membranas.

Estudo contratado

Um estudo foi contratado no início do ano pela Ceturb-ES, visando a apontar como recuperar a cobertura do terminal, e foi finalizado no último dia 6. "Esse relatório irá detalhar o serviço de recuperação da estrutura de toda a cobertura do terminal. Após receber o relatório, a Ceturb fará a contratação imediata dos serviços necessários", explicou a companhia na época.

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