Reparo da cobertura do Terminal de Itaparica vai custar R$ 2,5 milhões

O reparo da cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, vai custar R$ 2,5 milhões. A contratação ocorre após a finalização de um estudo realizado com o objetivo de apontar o que deveria ser feito no local. Desde a inauguração, em 2021, a estrutura se rompeu quatro vezes, duas somente em janeiro, após chuvas fortes atingirem a cidade.
A empresa responsável pelas obras foi contratada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e tem o prazo de 90 dias para concluir os trabalhos.
O valor total das intervenções é de R$ 2.544.388,30 e engloba a prestação de serviços de reparo nas avarias causadas após episódios de chuva intensa.
Para solucionar isso, a empresa fará a soldagem de equipamentos, consertos na membrana danificada, destensionamento e retensionamento de toda estrutura, além da execução das manutenções preventivas e corretivas, vistoria dos cabos e soldas, e limpeza das membranas.
Estudo contratado
Um estudo foi contratado no início do ano pela Ceturb-ES, visando a apontar como recuperar a cobertura do terminal, e foi finalizado no último dia 6. "Esse relatório irá detalhar o serviço de recuperação da estrutura de toda a cobertura do terminal. Após receber o relatório, a Ceturb fará a contratação imediata dos serviços necessários", explicou a companhia na época.
Lona se rompeu quatro vezes após inauguração
O antigo Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia constatou falhas na estrutura do local. O valor orçado para a intervenção foi de R$ 12 milhões.
- Março de 2021: estrutura é inaugurada em janeiro e dois meses depois volta a ter problemas com vazamentos no teto;
- Janeiro de 2023: lona não suporta chuva forte e rasga, danificando letreiros;
- 22 de janeiro de 2024: chuva forte destrói parte da cobertura;
- 29 de janeiro de 2024: situação se repete e outra parte da cobertura rasga.