Lona de cobertura do Terminal de Itaparica rasga devido à chuva em Vila Velha

Oito dias após a lona de cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, ser destruída, a estrutura voltou a apresentar problemas. Com as chuvas desta segunda-feira (29) no município, o acumulado de água formou uma "barriga" na lona que cobre o local, que, mais uma vez, rasgou devido ao peso.
Em imagens gravadas por passageiros é possível ver o momento em que a lona rasga e forma uma cachoeira momentânea em pleno centro urbano. Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), informou que está monitorando a situação.
Ainda segundo a Companhia, nesta terça-feira (30) será finalizado o recebimento de orçamento do serviço de reparo da membrana que foi rasgada no último dia 21.
"Após receber os orçamentos será contratado o serviço emergencial para a correção, que tem prazo estimado de até três semanas para realização. Em paralelo, a Ceturb contratou consultoria junto à empresa D’ Montal Montagens Eireli para dimensionar o serviço de manutenção permanente, preventiva e corretiva, de toda a cobertura, que passará a ser periódico", explicou a Ceturb.