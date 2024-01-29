Lona de cobertura do Terminal de Itaparica rasga devido à chuva em Vila Velha

Em imagens gravadas por passageiros é possível ver o momento em que a lona rasga e forma uma cachoeira momentânea em pleno centro urbano. Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), informou que está monitorando a situação.

Ainda segundo a Companhia, nesta terça-feira (30) será finalizado o recebimento de orçamento do serviço de reparo da membrana que foi rasgada no último dia 21.