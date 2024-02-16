Pedestres e ciclistas: quando vamos proteger os mais vulneráveis no trânsito?

Carro envolvido no atropelamento que resultou na morte de homem na Reta da Penha Crédito: Cristian Miranda

Diante das estatísticas de mortes por atropelamento no Espírito Santo, 2023 trouxe uma boa notícia: no ano passado houve uma redução de 22,5% dessas ocorrências na comparação com o ano anterior. Foram 110 vítimas em 2023; já em 2022, foram 142 mortes.

Já no caso das mortes de ciclistas, houve aumento de 4% em 2023, com 52 registros. Em 2022, foram 50 vítimas. Os dados são do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo.

Ciclistas e pedestres são, nessa ordem, os grupos mais vulneráveis no trânsito, sendo que em algum momento todas as pessoas vão se encontrar na posição de quem transita a pé pelas calçadas. Os motoristas deveriam sempre se colocar nesse lugar quando estão diante de um volante, afinal inevitavelmente eles terão de atravessar uma rua ou avenida, cedo ou tarde. Mas na selvageria do trânsito o que impera é o "cada um por si" e o "todos contra todos".

E os acidentes envolvendo esses dois elos mais frágeis costumam ser os mais desproporcionais e, não vale poupar palavras, covardes. No duelo entre o corpo e as máquinas motorizadas, é óbvio quem está em desvantagem.

O que mais assusta são os casos nos quais os atropelamentos ocorrem na faixa de pedestres, como o caso recente flagrado pelas câmeras de videomonitoramento em Linhares. Uma demonstração da desatenção de motoristas, que pelo que determina o próprio Código de Trânsito, precisam zelar pelos pedestres.

O entendimento do papel de cada um no trânsito e a colocação desse entendimento em prática ainda são uma utopia, diante da recorrência de atropelamentos e de acidentes envolvendo ciclistas. Ruas e avenidas já estão repletas de câmeras, mas nem mesmo essa vigilância constante consegue inibir a imprudência e a falta de zelo pela vida de terceiros no trânsito.

Educação no trânsito é sempre importante, mas o remédio é um só: fiscalização. À luz do dia, a quantidade de motoristas que avançam o semáforo, por exemplo, é assustadora. Mas se não há fiscalização, com a devida aplicação das punições previstas em lei, de nada adianta.