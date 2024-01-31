Casal de namorados é atropelado na faixa de pedestre em Vila Velha

O advogado Jorge Abrahão Gil Blulm, de 35 anos, foi atropelado com a namorada, a assistente de departamento pessoal Ana Beatriz Armond, de 23 anos, na noite de segunda-feira (29), no Centro de Vila Velha. O casal afirma que estava na faixa de pedestres quando uma caminhonete passou no sinal vermelho e os atingiu.

Jorge Abrahão Gil Blulm e a namorada, Ana Beatriz Armond, foram atropelados em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

O motorista do veículo não prestou socorro e fugiu. Ana Beatriz conta que voltava do trabalho com o namorado por volta das 18h.

“Meu namorado tinha ido me buscar no serviço e estava chovendo muito. Quando estávamos para atravessar a rua na faixa de pedestre, um carro que estava vindo pelo cruzamento, curvou com tudo à esquerda e nos atingiu”, disse Ana Beatriz.

"O carro me pegou de frente, provavelmente devo ter batido no capô do carro e capotei, pois parei a uns dois metros longe da faixa. Meu namorado foi atingido de lado e caiu perto da faixa" Ana Beatriz Armond - Vítima

Demora no socorro

Pessoas que trabalhavam na região e viram o acidente chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância foi ao local. No entanto, como somente havia uma maca, o advogado foi socorrido e a Ana Beatriz precisou esperar uma segunda ambulância - que não veio.

“Na hora do acidente estávamos com muita dor. Nossa sorte é que uma moça do Samu estava ali por perto e prestou os primeiros socorros. Como cheguei a bater a cabeça e ele estava com muita dor na coluna, tiveram que acionar o socorro. Infelizmente as ambulâncias demoraram para chegar no local e tomamos muita chuva”.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e uma ambulância foi encaminhada, realizou o atendimento da jovem e a levou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que o acionamento ocorreu em horário de trânsito lento e chuvas intensas, por volta das 18:40.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi questionada pela reportagem sobre a demora para uma segunda ambulância chegar ao local do acidente e disse que a coordenação do SAMU 192 está apurando o ocorrido.

Vítimas registraram ocorrência

“O motorista, quando nos atingiu, nem prestou socorro. Até porque quando ele foi para fazer o cruzamento, estava fechado o sinal para ele. Eu já fui liberada do hospital, mas ele (advogado) continua internado”, explicou a jovem, que espera que o motorista seja identificado e que a justiça, seja feita.