Carnaval chega ao fim: os desafios do ES para o ano que começa

Um dos traços culturais mais marcantes do brasileiro é o seu calendário pouco ortodoxo: embora o réveillon seja tão celebrado, é depois do carnaval que o ano "oficialmente" começa (mesmo que todo trabalhador saiba mais do que ninguém que não há folga quando o assunto é garantir o sustento).

Com o ano enfim ganhando tração neste mês de fevereiro, é hora de colocar para rodar os grandes projetos de interesse coletivo no Espírito Santo, com a união de forças estaduais e municipais. 2024 tem as peculiaridades de um ano eleitoral, no geral com muitas entregas, mas o que se espera acima de tudo é a superação dos gargalos que atrasam o crescimento econômico e a justiça social. É fato que esses projetos não começaram agora e, por isso mesmo, precisam contar com o empenho geral para que os objetivos traçados de concluí-los dentro do custo e do prazo sejam atingidos.