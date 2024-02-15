Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia do Sol

Táxi se envolveu em outro acidente antes de morte de enfermeira em Vila Velha

Um casal, que preferiu não ser identificado, disse que o táxi fez uma ultrapassagem arriscada, encostando na lateral do veículo em que eles estavam

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2024 às 15:33
Situação em que ficou o táxi após atropelar vítima na Rodovia do Sol
Situação em que ficou o táxi após atropelar vítima na Rodovia do Sol Crédito: Samy Ferreira
O motorista de um táxi que atropelou Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, e o marido dela, de 55 anos, se envolveu em outro acidente antes da morte da enfermeira na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na tarde de quarta-feira (14).
Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, um casal, que preferiu não ser identificado, disse que o táxi fez uma ultrapassagem arriscada, encostando na lateral do veículo em que eles estavam, do modelo Jeep Renegade branco. Segundo eles, as marcas na lateral do carro foram causadas pelo motorista do táxi.
Carro foi atingido por táxi antes de acidente que matou enfermeira em Vila Velha
Carro foi atingido por táxi antes de acidente que matou enfermeira em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
A esposa do motorista, que estava no carona, contou à TV Gazeta que o táxi surgiu "de repente". Os dois ainda pararam para conversar com o motorista.
"Meu esposo estava dirigindo e de repente a gente se assustou com um carro tentando ultrapassar. O motorista disse que a culpa não era dele. Falei com ele que o olho estava vermelho, ele poderia ter dormido", afirmou a esposa do motorista, que não teve o nome identificado.
Casal que estava no carro atingido em Vila Velha preferiu não se identificar
Casal que estava no carro atingido em Vila Velha preferiu não se identificar Crédito: Roberto Pratti
Depois de o táxi encostar no Jeep Renegade, onde estavam as outras duas pessoas, o mesmo motorista se envolveu em outro acidente, atingindo um casal de ciclistas. Os dois estavam pedalando na Rodovia do Sol, no viaduto de acesso aos bairros Terra Vermelha e 23 de Maio, em Vila Velha.
Mãe de três filhos e enfermeira, Lucinete Lopes morreu na hora. O marido dela, Luiz Carlos Endlish, segue internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do táxi foi encaminhado à Delegacia Regional do município após o acidente para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que o corpo da enfermeira foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A reportagem de A Gazeta voltou a demandar a Polícia Civil nesta quinta-feira (15) a respeito do acidente para saber quais procedimentos foram adotados com o motorista e se há alguma investigação da corporação sobre a morte da enfermeira.  Em nota, a corporação informou que o condutor do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado, seguindo o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", informou em nota. A Polícia Civil ainda informou que  o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

Veja Também

Vítima de acidente em Anchieta comemorava aniversário nesta quinta (15)

Helicóptero é acionado para resgatar vítima de acidente com morte no Sul do ES

Homem morre após ser atropelado na Reta da Penha em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil rodovia do sol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados