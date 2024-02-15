Táxi se envolveu em outro acidente antes de morte de enfermeira em Vila Velha

O motorista de um táxi que atropelou Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, e o marido dela, de 55 anos, se envolveu em outro acidente antes da morte da enfermeira na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na tarde de quarta-feira (14).
Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, um casal, que preferiu não ser identificado, disse que o táxi fez uma ultrapassagem arriscada, encostando na lateral do veículo em que eles estavam, do modelo Jeep Renegade branco. Segundo eles, as marcas na lateral do carro foram causadas pelo motorista do táxi.
A esposa do motorista, que estava no carona, contou à TV Gazeta que o táxi surgiu "de repente". Os dois ainda pararam para conversar com o motorista.
"Meu esposo estava dirigindo e de repente a gente se assustou com um carro tentando ultrapassar. O motorista disse que a culpa não era dele. Falei com ele que o olho estava vermelho, ele poderia ter dormido", afirmou a esposa do motorista, que não teve o nome identificado.
Depois de o táxi encostar no Jeep Renegade, onde estavam as outras duas pessoas, o mesmo motorista se envolveu em outro acidente, atingindo um casal de ciclistas. Os dois estavam pedalando na Rodovia do Sol, no viaduto de acesso aos bairros Terra Vermelha e 23 de Maio, em Vila Velha.
Mãe de três filhos e enfermeira, Lucinete Lopes morreu na hora. O marido dela, Luiz Carlos Endlish, segue internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do táxi foi encaminhado à Delegacia Regional do município após o acidente para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que o corpo da enfermeira foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A reportagem de A Gazeta voltou a demandar a Polícia Civil nesta quinta-feira (15) a respeito do acidente para saber quais procedimentos foram adotados com o motorista e se há alguma investigação da corporação sobre a morte da enfermeira. Em nota, a corporação informou que o condutor do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado, seguindo o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", informou em nota. A Polícia Civil ainda informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.