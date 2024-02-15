Táxi se envolveu em outro acidente antes de morte de enfermeira em Vila Velha

Situação em que ficou o táxi após atropelar vítima na Rodovia do Sol Crédito: Samy Ferreira

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, um casal, que preferiu não ser identificado, disse que o táxi fez uma ultrapassagem arriscada, encostando na lateral do veículo em que eles estavam, do modelo Jeep Renegade branco. Segundo eles, as marcas na lateral do carro foram causadas pelo motorista do táxi.

Carro foi atingido por táxi antes de acidente que matou enfermeira em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

A esposa do motorista, que estava no carona, contou à TV Gazeta que o táxi surgiu "de repente". Os dois ainda pararam para conversar com o motorista.

"Meu esposo estava dirigindo e de repente a gente se assustou com um carro tentando ultrapassar. O motorista disse que a culpa não era dele. Falei com ele que o olho estava vermelho, ele poderia ter dormido", afirmou a esposa do motorista, que não teve o nome identificado.

Casal que estava no carro atingido em Vila Velha preferiu não se identificar Crédito: Roberto Pratti

Depois de o táxi encostar no Jeep Renegade, onde estavam as outras duas pessoas, o mesmo motorista se envolveu em outro acidente, atingindo um casal de ciclistas. Os dois estavam pedalando na Rodovia do Sol, no viaduto de acesso aos bairros Terra Vermelha e 23 de Maio, em Vila Velha.

Mãe de três filhos e enfermeira, Lucinete Lopes morreu na hora. O marido dela, Luiz Carlos Endlish, segue internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do táxi foi encaminhado à Delegacia Regional do município após o acidente para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que o corpo da enfermeira foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.