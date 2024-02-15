Vítima de acidente em Anchieta comemorava aniversário nesta quinta (15)

A jovem Emilia Oliosi Breda, que faleceu no acidente em Baixo Pongal, em Anchieta, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (15), comemorava aniversário de 26 anos hoje. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava com Eduardo Saudino, de 35 anos, que foi socorrido de helicóptero para um hospital de Vitória.
Segundo informações da PM, o veículo capotou na ES 375, próximo à entrada da comunidade de Baixo Pongal. A vítima Emilia Oliosi Breda ficou presa às ferragens e foi retirada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), as vítimas estavam a bordo de um Fiat Pulse blindado, que partiu de Piúma rumo a Domingos Martins. Eduardo Saudino foi levado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, com lesões na cabeça e nos membros inferiores.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O veículo e todos os pertences das vítimas foram entregues aos familiares de Eduardo.