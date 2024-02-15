Vítima de acidente em Anchieta comemorava aniversário nesta quinta (15)

Emilia Oliosi Breda completou 26 anos nesta quinta. Horas depois ela morreu eu um acidente de trânsito Crédito: Reprodução/ Instagram

Segundo informações da PM, o veículo capotou na ES 375, próximo à entrada da comunidade de Baixo Pongal. A vítima Emilia Oliosi Breda ficou presa às ferragens e foi retirada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), as vítimas estavam a bordo de um Fiat Pulse blindado, que partiu de Piúma rumo a Domingos Martins. Eduardo Saudino foi levado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, com lesões na cabeça e nos membros inferiores.