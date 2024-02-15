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Tragédia

Vítima de acidente em Anchieta comemorava aniversário nesta quinta (15)

Emilia Oliosi Breda estava no banco do carona do Fiat Pulse que capotou na ES 375, em Baixo Pongal. Ela comemorava 26 anos de vida nesta quinta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 14:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 fev 2024 às 14:59
Emilia Oliosi Breda fez aniversário de 26 anos nesta quinta-feira (15)
Emilia Oliosi Breda completou 26 anos nesta quinta. Horas depois ela morreu eu um acidente de trânsito Crédito: Reprodução/ Instagram
A jovem Emilia Oliosi Breda, que faleceu no acidente em Baixo Pongal, em Anchieta, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (15), comemorava aniversário de 26 anos hoje. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava com Eduardo Saudino, de 35 anos, que foi socorrido de helicóptero para um hospital de Vitória.
Segundo informações da PM, o veículo capotou na ES 375, próximo à entrada da comunidade de Baixo Pongal. A vítima Emilia Oliosi Breda ficou presa às ferragens e foi retirada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), as vítimas estavam a bordo de um Fiat Pulse blindado, que partiu de Piúma rumo a Domingos Martins. Eduardo Saudino foi levado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, com lesões na cabeça e nos membros inferiores.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O veículo e todos os pertences das vítimas foram entregues aos familiares de Eduardo.

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