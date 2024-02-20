Cão que escapa de imóvel continua sendo responsabilidade do tutor

Cachorro que atacou outro animal e um homem em Vila Velha foi contido e amarrado Crédito: Ricardo Medeiros

Neste mês de fevereiro, em apenas nove dias, três ataques foram registrados em Vila Velha. Nos três episódios, há pelo menos uma circunstância em comum: os três cachorros de grande porte teriam escapado dos imóveis em que eram mantidos.

Em Vila Velha, o Código Municipal dos Direitos e do Bem-Estar dos Animais, de 2020, em seu artigo 38, estabelece que "as residências e os estabelecimentos que abriguem cães de médio porte e/ou de grande porte deverão ser guarnecidos com muros, grades, portões e telas protetoras cuja construção ou produção, materiais e resistências sejam compatíveis com o porte, a força física e a agressividade dos animais, de modo a garantir a contenção adequada e a segurança das pessoas".

No artigo 18, está determinado que "todo animal deve estar devidamente domiciliado e contido, de modo que seja impedida sua fuga; o ataque e/ou a agressão a pessoas e/ou a outros animais; ou a ocorrência de danos materiais a bens públicos e/ou privados; e seja evitado que se torne o causador de possíveis acidentes".

E segue: "Os atos danosos cometidos pelo animal são de inteira responsabilidade de seu tutor, o qual ficará sujeito às penalidades desta lei e demais leis municipais, sem prejuízo das sanções penais e civis aplicáveis".